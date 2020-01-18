Политика
ТАССИсточники: новым главой МИД КНДР назначен Ли Сон Гвон
Новым министром иностранных дел КНДР назначен Ли Сон Гвон, ранее занимавший пост главы Комитета за мирное объединение Родины. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье несколько дипломатических источников в Пхеньяне.
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Общество
Названы самые популярные лечебные курорты России
Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.
Политика
Медведев назвал главную нерешенную задачу своего правительства
Низкий рост реальных доходов граждан России стал главной нерешенной задачей, которая ставилась перед предыдущим правительством страны.
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Общество
Участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков умер в 36 лет
Экс-участник немаловажной команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков скончался на 37-м году жизни.
Политика
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Политика
Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России
Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета.
Политика
Путин встретится с Эрдоганом в Берлине
Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Культура
Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Общество
Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»
Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
Культура
Беглов поздравил с 85-летием дирижера Александра Дмитриева
Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил с 85-летием народного артиста СССР, дирижера-лауреата Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Александра Дмитриева, который более сорока лет возглавлял филармонический коллектив.
Политика
Иран передаст Украине «черные ящики» сбитого самолета
Кино
Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в «Симпсонах»
Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилона, передает Variety.
Политика
Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Политика
Депутат Госдумы назвал ДНР и ЛНР «особыми субъектами РФ»
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко заявил в Крыму, что ДНР и ЛНР "сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации".
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Происшествия
Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
Политика
Эрдоган потребовал прекратить «агрессивные действия» Хафтара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «агрессивному поведению» маршала Халифы Хафтара, который командует Ливийской национальной армией, должен быть положен конец.
Религия
Крещение в режиме онлайн: Евгений Куйвашев окунулся в купель на Малоистокском пруду
Сегодня ночью православные жители Екатеринбурга и области, как и остальные россияне, присоединились к празднику и окунулись в крещенские купели.
Общество
Чаплин подписал петицию за лишение Урганта российского гражданства
Протоиерей, бывший председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин подписал петицию, в которой призывают лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за оскорбления чувств верующих.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Политика
Зеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.