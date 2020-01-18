Политика

ТАССТАССИсточники: новым главой МИД КНДР назначен Ли Сон Гвон

Новым министром иностранных дел КНДР назначен Ли Сон Гвон, ранее занимавший пост главы Комитета за мирное объединение Родины. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье несколько дипломатических источников в Пхеньяне.
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