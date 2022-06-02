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Источники раскрыли детали обновления сделки ОПЕК+

С августа 2021 года страны альянса наращивали добычу нефти на 400 тыс. б/c ежемесячно.
Известия
Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 30 июня.
Finam.Ru
Формально соглашение ОПЕК+ действует до конца 2022 года.
Интерфакс
Добыча Россией и Саудовской Аравией ограничена 11,5 млн б/с.
Интерфакс

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Россия и ОПЕК решили увеличить план добычи нефти в июле на 200 000 баррелей в сутки
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Reuters: страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти в июле
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СМИ: ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 648 тыс. баррелей в сутки
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Министры стран-участниц ОПЕК+ согласились нарастить добычу нефти в июле на 648 млн б/с
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В ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти на 648 тысяч баррелей в сутки
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