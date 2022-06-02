ИзвестияИсточники раскрыли детали обновления сделки ОПЕК+С августа 2021 года страны альянса наращивали добычу нефти на 400 тыс. б/c ежемесячно.ИзвестияСледующая встреча ОПЕК+ запланирована на 30 июня.Finam.RuФормально соглашение ОПЕК+ действует до конца 2022 года.ИнтерфаксДобыча Россией и Саудовской Аравией ограничена 11,5 млн б/с.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruИзвестияПрофильOilCapital.ruПодробнее о событииРоссия и ОПЕК решили увеличить план добычи нефти в июле на 200 000 баррелей в суткиForbes09:40Россия и Саудовская Аравия могут добывать в июле по 10,833 млн б/с нефти каждаяТАСС09:42Reuters: страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти в июлеАргументы и Факты09:10СМИ: ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 648 тыс. баррелей в суткиКоммерсантъ08:49Министры стран-участниц ОПЕК+ согласились нарастить добычу нефти в июле на 648 млн б/сOilCapital.ru09:47В ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти на 648 тысяч баррелей в суткиПРАЙМ09:43Министры ОПЕК+ договорились о росте квоты на добычу в июле-августе на 648 тыс. б/сИнтерфакс09:40Показать ещёОценить7Поделиться