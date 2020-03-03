Политика

Lenta.ruLenta.ruВ партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. Об этом заявила депутат партии Галина Янченко, передает ТАСС.
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Источники сообщили о возможных перестановках в кабмине Украины

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