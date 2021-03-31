ИзвестияИсточники сообщили о приостановке продаж сахара с заводовЧуть больше недели крупные торговые сети не могут закупить сахар-песок у производителей по фиксированной цене, рассказали «Известиям» два источника на рынке.В источникеИзвестияNews.ruТелеканал 360°Подробнее о событииЗаводы в России приостановили продажи сахараТелеканал 360°19:22«Известия»: торговые сети не могут закупить сахар у производителейOnline47.ru19:14Источники сообщили о приостановке продаж сахара с заводовИзвестия17:45Поставки сахара в российские магазины прекратилисьNews.ru17:37Показать ещёОценить3КомментироватьПоделиться