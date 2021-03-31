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Известия

Источники сообщили о приостановке продаж сахара с заводов

Чуть больше недели крупные торговые сети не могут закупить сахар-песок у производителей по фиксированной цене, рассказали «Известиям» два источника на рынке.В источнике
Известия
News.ru
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Заводы в России приостановили продажи сахара

Телеканал 360°19:22

«Известия»: торговые сети не могут закупить сахар у производителей

Online47.ru19:14

Источники сообщили о приостановке продаж сахара с заводов

Известия17:45

Поставки сахара в российские магазины прекратились

News.ru17:37
Интересное

Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал агрессией решение России выслать из страны трех европейских дипломатов, участвовавших в не согласованных с российскими властями акциях протестов.
РИА Новости19:18

В Третьяковке откроется выставка работ соцреалистов к 300-летию Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев напомнил, что 300-летний юбилей Кузбасса, который будет отмечаться 6 июля, является важнейшим событием не только для региона, но и для всей страны.
Ридус30 марта в 08:15