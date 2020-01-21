Политика

Аргументы неделиАргументы неделиИсточники узнали, что Мишустин оставит Силуанова в новом правительстве

Несколько источников разных СМИ узнали, что Антон Силуанов в новом составе правительства сохранит только пост министра финансов, статус первого вице-премьера утратит. Такую информацию сообщили инсайдеры в правительстве изданий Bloomberg, РБК и Forbes.
Читать в источнике
Комментировать107
с чего всё началось
Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, но останется только главой Минфина, сообщили
 три источника Bloomberg.
Forbes03:46

Подробнее о событии

СМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве

Московский Комсомолец06:03

Стало известно будущее министра из правительства Медведева

Lenta.ru04:01

Bloomberg: Силуанов останется только главой Минфина

Газета.Ru05:33

Bloomberg: Силуанов может потерять позиции в правительстве Мишустина

URA.Ru04:56

СМИ узнали о предстоящей потере Силуановым статуса первого вице-премьера

РБК04:32

«Зачем увольнять хорошего человека?» Экс-министр о Силуанове в новом правительстве

Национальная служба новостей06:42

«Негативный сигнал»: Bloomberg узнал о понижении Силуанова

Forbes03:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Политика

Путин встречается с Чайкой и Красновым

Президент поблагодарил Чайку за работу. Он выразил надежду, что лучший опыт будет востребован новым главой ведомства.
Эхо Москвы 07:31
Технологии

Microsoft начала изменять Windows 10

В сети появилась информация, как будет выглядеть обновленная версия операционной системы Windows 10.
Piter.tv 09:33
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Политика

Комитет Совфеда направил отзыв на проект о поправке к Конституции

Конституционный комитет Совета Федерации направил в Госдуму положительный отзыв на законопроект о поправке к Конституции, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета Андрей Клишас.
РИА Новости 09:22
Происшествия

Самолет SSJ100 внепланово сел в Ростове-на-Дону

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший авиарейс из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово сел в ростовском аэропорту "Платов".
РЕН ТВ 09:44
Гаджеты

Самая дорогая версия Redmi Note 8 Pro тоже подешевела

Самая дорогая версия Redmi Note 8 Pro тоже подешевела вслед за более доступной и теперь предлагается по цене 247 долларов.
Astera 02:47
Кино

Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актера Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля.
Rambler News Service 01:52
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
РИА Новости 06:51
Наука

Квантовые точки помогут защитить зрение от лазерного излучения

Ученые из Воронежского государственного университета разработали уникальный материал, содержащий органические красители и полупроводниковые нанокристаллы — квантовые точки.
Индикатор 01:09
Общество

Российский суд обязал удалить приложение интернет-магазина iHerb

Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое осуществлялась продажа товара, сообщается на сайте прокуратуры региона.
РБК 09:18
Политика

Топилин покинет пост министра труда и соцзащиты

Как ранее писал NEWS.ru, исполняющий обязанности вице-премьера, куратор ТЭК и промышленности в правительстве России Дмитрий Козак не войдёт в новый кабинет министров премьера Михаила Мишустина.
News.ru 09:31
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Биатлон

Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Pravda.Ru 06:48
Теннис

Медведев обыграл Тиафо и вышел во второй круг Australian Open

В матче первого круга Australian Open российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четырех сетах над представителем США Фрэнсисом Тиафо.
Нева Спорт 05:57
Политика

Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности

Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
ТАСС 07:52
Армия и оружие

Россию обвинили в гибели 12 мирных жителей в Сирии

Lenta.ru 09:04
Культура

Первый канал покажет сериал «Ученица Мессинга»

Северная неделя вчера в 06:11
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru вчера в 07:14
Авто

Коллекция автомобилей Пола Уокера ушла с молотка

В субботу, 18 января, аукционный дом Barrett-Jackson Scottsdale выставил на торги 21 лот - 18 автомобилей и три мотоцикла, принадлежавших актёру Полу Уокеру, который запомнился зрителям по роли Брайана О’Коннора — одного из главных героев фильмов «Форсаж».
Тарантас Ньюс 01:20
Происшествия

ДТП на «Ауди»: сын сити-менеджера Чебоксар получил реальный срок

В Моргаушском районе Чувашии сегодня, 21 января, вынесен приговор по факту резонансного ДТП, участником которого является сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова.
REGNUM 03:57
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
Шоу-бизнес

Бузова поставила российский рекорд в Instagram

Поп-звезда Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в Instagram.
Московский Комсомолец 04:48
Армия и оружие

В Донецке застрелили офицера спецназа ДНР

REGNUM 03:01
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы

Отдыхая в Тайланде, Анастасия Волочкова уже засветила мужчину, которого представила, как своего бойфренда, но вот на её дне рождения он не появился.
Paparazzi.ru 03:48
Политика

Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ

Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 09:38
Общество

Названы провоцирующие онкологию привычки

Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Профиль 07:25
Происшествия

Преследование девятилетней девочки в Подмосковье сняли видеокамеры

REGNUM 09:21
Футбол

Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча

За первый тайм контрольного поединка с катарским «Аль-Увайнахом», форвард «Зенита» Александр Кокорин забил три мяча.
RT на русском 09:52
Общество

Грета Тунберг пригрозила мировым СМИ с трибуны форума в Давосе

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировые СМИ в замалчивании климатических проблем, связанных с выбросами углекислого газа.
REGNUM 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное