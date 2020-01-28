Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на десять процентов и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Средний размер кредита в декабре 2019 года вырос на 9,6% и составил 845000 рублей. Активные покупки авто в 2019 году, особенно к концу, связывают с ожиданием повышения стоимости машин в связи с ростом цен в 2020, который вызвал утилизационный сбор.

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