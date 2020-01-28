Экономика

ИзвестияИзвестияСредняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума

Средняя сумма кредита на приобретение автомобиля в России выросла по итогам 2019 года на 9,2% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного бюро кредитных историй "Эквифакс".
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Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума

Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на десять процентов и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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РИА Новости27 января в 20:08
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
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Шоу-бизнес

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Известия 27 января в 12:34
Политика

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
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Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Здоровье

Эксперт назвал возможные сроки появления коронавируса в России

Новый тип коронавируса может попасть на территорию России в феврале, заявил замглавы подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает "Фармацевтический вестник".
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия

Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

Lenta.ru 02:03
Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

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РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

Газета.Ru вчера в 19:28
Общество

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Общество

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Европу из-за коронавируса

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает прямые полеты в несколько европейских стран до конца зимней навигации из-за распространения коронавируса.
ТАСС 00:25
Происшествия

Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
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Здоровье

Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тыс. человек

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человека.
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Шоу-бизнес

Кудрявцева послала Боярского за критику позднего материнства

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Армия и оружие

Вьетнам заключил контракт на российские учебно-боевые самолеты Як-130

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Ведомости вчера в 17:31
Политика

Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения

Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
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Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Политика

Лидер ХАМАС отверг предлагаемую Трампом «сделку века»

В Палестине отвергают план урегулирования палестино-израильского конфликта, предложенный США.
REGNUM 27 января в 05:50
Общество

Минкомсвязь не поддержала план «сотовой четверки» по развитию 5G в России

Минкомсвязь вернулась к идее создания в России инфраструктурного оператора для строительства единой сети мобильной связи пятого поколения (5G), рассказали РБК два источника в крупных сотовых компаниях.
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Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

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Высокий показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди школьников в Челябинске стал причиной закрытия на карантин двух школ и 126 классов в учебных заведениях.
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Новорожденного ребенка постирала в машинке мать на Урале

Женщина «постирала» в стиральной машинке своего только что родившегося ребенка.
Privet-Rostov.ru 27 января в 10:54
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Армия и оружие

Комплексы «Панцирь-С» сбили около 100 беспилотников

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Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

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Происшествия

Годовалый россиянин отравился гашишем

В Петербурге годовалый ребенок отравился гашишем, который нашел на подоконнике.
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