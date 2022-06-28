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Историк Хомский сообщил об угрозах убить Зеленского из-за попыток наладить мир в Донбассе

Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский рассказал, что Соединенные Штаты Америки не стали помогать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, которому поступали угрозы от радикалов из-за «намерений приступить к выполнению Минских соглашений».
Общественная служба новостей
Историк считает
, что Зеленский в начале своего президентства якобы добивался мирного урегулирования в Донбассе.
News.ru
Вместо поддержки Белый дом выбрал путь пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО.
Московский Комсомолец
Хомский подчеркнул, что если бы от США поступила поддержка, Зеленский мог бы «продолжить стоять на своем», но США отказались.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Историк Хомский: США не отреагировали на планы украинских радикалов убить Зеленского из-за мира в Донбассе
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Историк Хомский: украинские радикалы хотели убить Зеленского из-за Донбасса
Московский Комсомолец22:07
Историк Хомский: в США проигнорировали угрозы радикалов убить Зеленского за мир в Донбассе
News.ru22:16
Историк Хомский заявил, что США не стали реагировать на угрозы убийства Зеленского за мир в Донбассе
Комсомольская правда22:29
Историк Хомский: националисты обещали убить Зеленского за автономию Донбасса
Pravda.Ru22:05
Хомский: США не стали реагировать на угрозы убийства Зеленского за мир в Донбассе
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Историк Хомский: США не помешали радикалам, угрожавшим убить Зеленского за мир в Донбассе
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