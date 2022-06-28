Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский рассказал, что Соединенные Штаты Америки не стали помогать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, которому поступали угрозы от радикалов из-за «намерений приступить к выполнению Минских соглашений».
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога водителей, которые будут приобретать автомобили российского производства, пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя главы Минпроторга Дениса Мантурова.