Провокацией Хомский назвал давнее желание Вашингтона втянуть Киев в Североатлантический альянс, несмотря ни на постоянные протесты Москвы, ни на предупреждения со стороны опытных американских политиков.
Ранее СМИ писали, что охранники столичного ресторана "Магадан" не пустили на семейное торжество российского военного, предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы "не распугивал посетителей".
Территории, которые могут войти в состав России, следует разделить на два федеральных округа: Новороссийский, в который может войти и Кишинев, и Юго-Западный, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Вассерман.