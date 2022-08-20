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Историк Хомский заявил, что США и Европа ведут против России немыслимую игру

Поддерживая Украину и выстраивая коалицию западных стран, США стремятся максимально ослабить позиции России.
Газета.Ru
Исследователя разочаровала готовность европейских стран безоговорочно подчиниться решениям Белого дома, чтобы избежать статуса "предателя" западных ценностей.
РИА Новости
Провокацией Хомский назвал давнее желание Вашингтона втянуть Киев в Североатлантический альянс, несмотря ни на постоянные протесты Москвы, ни на предупреждения со стороны опытных американских политиков.
РИА Новости
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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Историк Хомский заявил, что США и Европа ведут против России немыслимую игру
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Историк Хомский заявил, что США пытаются ослабить Россию с помощью Украины
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Историк Хомский заявил о ведении США и Европой немыслимой игры для ослабления России
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Американский историк Хомский: США и ЕС ведут против России немыслимую политику
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Хомский: США и Европа ведут против России «немыслимую игру»
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Американский историк Хомский: США и Европа ведут против России немыслимую игру
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