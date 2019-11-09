Происшествия
Слово и ДелоИсторик СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки
В соответствии с материалами УД, мужчина прыгнул в реку Мойку в попытке утопить пакет, в котором позже были обнаружены травматический пистолет и отрезанные по локоть женские руки. С сильным переохлаждением мужчина был доставлен в Мариинскую больницу, его состояние не позволяет произвести допрос.
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Преподаватель СПбГУ расчленил студентку-любовницу и пытался утопить останки в Мойке
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