Как стало известно 47news, около часа дня 9 ноября следователь Следственного комитета Петербурга и оперативники уголовного розыска полицейского Главка зашли с обыском в квартиру дома на набережной Мойки,82 где живёт 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного Университета Олег Соколов.

с чего всё началось

В Петербурге задержали историка, доцента СПбГУ Олега Соколова по подозрению в жестоком убийстве, сообщает пресс-служба ГУ СКР. По данным ведомства, в субботу, 9 ноября, его нашли в реке Мойке, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет.

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве студентки доцент СПбГУ

Политика В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.

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