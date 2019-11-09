Происшествия
Общественное телевидение РоссииВ Петербурге задержан подозреваемый в убийстве студентки доцент СПбГУ
В Петербурге задержали историка, доцента СПбГУ Олега Соколова по подозрению в жестоком убийстве, сообщает пресс-служба ГУ СКР. По данным ведомства, в субботу, 9 ноября, его нашли в реке Мойке, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет.
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с чего всё началось
В квартире доцента СПбГУ Соколова найдена отрезанная голова и пила. Известного учёного вытащили из Мойки с двумя женскими руками в рюкзаке
Как стало известно 47news, около часа дня 9 ноября следователь Следственного комитета Петербурга и оперативники уголовного розыска полицейского Главка зашли с обыском в квартиру дома на набережной Мойки,82 где живёт 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного Университета Олег Соколов.47 новостей05:17
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Политика
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
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Недавно вышедшая игра Call of Duty: Modern Warfare успела понравиться игрокам, но и заслужила пользовательские негодования за баланс оружия, внедренного разработчиками.
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Газета.Ru вчера в 03:11
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Ferra 07 ноября в 09:57
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Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство не будет регулировать стандарты новостей, как это предложил президент страны Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.
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Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Здоровье
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Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
РИА Новости 08:17
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
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Валерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»
Спорт-Экспресс 10:42
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iReactor 07 ноября в 00:53
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
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Коммерсантъ 08:22
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
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Транспорт
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ТВ Центр вчера в 03:53
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Хоккеисты сборной Чехии победили в серии буллитов команду Финляндии в матче первого этапа Евротура - Кубка Карьяла, который проходит в Хельсинки.
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РИА Новости вчера в 08:00
Авто
В России заметили уникальный гиперкар за 160 млн рублей
Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс вчера в 16:45
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Gmbox.ru вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
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Футбол
Месси догнал Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимает «Сельту» (3:1, середина второго тайма).
Спорт-Экспресс 16:21