Происшествия
News.ruИсторик Соколов назвал причины убийства аспирантки
По предварительным данным, убитая аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко боялась смерти. О страхах девушки рассказал во время допроса подозреваемый в расправе над пострадавшей — лектор вуза Олег Соколов. Сейчас историк находится в больнице в тяжёлом состоянии.
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Гаджеты
Компания Sony может отказаться от производства смартфонов
Дела у мобильного подразделения японского техногиганта Sony идут все более туго, поэтому руководство компании подумывает о прекращении производства смартфонов.
Planet Today 07:43
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Технологии
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей
Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
Vprognoze.ru 13:44
Авто
Lexus назвал дату премьеры своего первого электрокара
Японская компания Lexus, выпускающая автомобили класса «премиум», озвучила дату дебюта своего первого серийного электромобиля.
Автоновости дня 02:24
Культура
Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку
Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Игромания.ру 09 ноября в 01:50
Политика
СМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект
Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинские правительственные документы.
РИА Новости 17:04
Политика
Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Взгляд.ру 06:10
Авто
Названа стоимость Lada Vesta с вариатором
Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.
Известия 12:47
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Российская газета 12:02
Общество
Назвавшего русский язык «клоачным» профессора Гусейнова поддержали
Ассоциация писателей "Свободное слово" написала открытое письмо в поддержку профессора и преподавателя факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова после того, как комиссия ученого совета ВШЭ порекомендовала ему извиниться за публикацию о "клоачном" русском языке.
Московский Комсомолец 04:55
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью
Завершился центральный матч 16-го тура чемпионата России. В Москве местный «Локомотив» принимал «Краснодар».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:00
Общество
НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка
Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.
РИА Новости 16:45
Политика
Турция начала депортацию террористов ИГ
Власти Турции начали процедуру депортации захваченных ранее боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ, имеющих гражданство США и Германии, заявил пресс-секретарь МВД страны Исмаил Чатаклы.
Rambler News Service 04:05
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Футбол
«Барселона», «Атлетико» и «МЮ» следят за 17-летним хавбеком «Ренна»
По информации источника, в услугах 17-летнего футболиста заинтересованы такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и мадридский «Атлетико».
Чемпионат 16:27
Здоровье
Сахалинцы активно пользуются кабинетами неотложной помощи
140 тысяч сахалинцев обратились в кабинеты неотложной помощи в этом году.
Сахалин.Инфо 01:34
Гаджеты
Популярные антивирусы для Android представляют потенциальную опасность
Специалисты из VPNPro провели исследование, в рамках которого была проанализирована работа 15 популярных антивирусных приложений для мобильной платформы Android.
3DNews 13:00
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Общество
«Левада-центр»: только 2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% россиян полностью отказались от наличных денег, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», сообщает РБК.
Ведомости 01:45
Энергетика
Доходы России от экспорта нефти снизились на 4%
Доходы от экспорта нефти в России за девять месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до $90,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.
Коммерсантъ 03:50
Происшествия
Семья выпавшей из окна женщины с детьми не считалась неблагополучной
Семья женщины, которая утром 11 ноября выпала из окна квартиры в Бабушкинском районе столицы вместе с двумя своими детьми, не состояла на учете как неблагополучная.
Москва 24 02:55
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42