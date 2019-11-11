Происшествия
News.ruИсторик Соколов назвал причины убийства аспирантки
По предварительным данным, убитая аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко боялась смерти. О страхах девушки рассказал во время допроса подозреваемый в расправе над пострадавшей — лектор вуза Олег Соколов. Сейчас историк находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Читать в источнике
Оценить
При упоминании моих детей она начала беситься... Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...
— Олег Соколов, российский историкLenta.ru 08:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
Происшествия
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Энергетика
Доходы России от экспорта нефти снизились на 4%
Доходы от экспорта нефти в России за девять месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до $90,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Общество
Адвокат Соколова заявил, что защита может сослаться на самооборону
Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки, Александр Почуев заявил, что защита может сообщить, что это была самооборона, передает РИА "Новости".
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Политика
Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Авто
Chery показала первые фото обновлённого кроссовера Chery Tiggo 7
Китайская компания Chery показала первые официальные изображения нового Tiggo 7, который будет полностью представлен на мотор-шоу в Гуанчжоу 22 ноября.
Политика
В «Нафтогазе» просятся посмотреть газоизмерительную станцию «Суджа»
Показать российскую газоизмерительную станцию «Суджа» (Курская область) просят Газпром украинские представители «Нафтогаза».
Шоу-бизнес
Басков не приехал на «Золотой граммофон» в Петербурге
После концерта артист отправился в аэропорт, но самолет не вылетел вовремя. Об этом басков рассказал в своем Instagram 11 ноября.
Гаджеты
AliExpress начал грандиозную распродажу
Как сообщает ToDay News Ufa, распродажа на AliExpress стартует сегодня, 11 ноября, в 11:00.
Интернет
YouTube будет отключать некоторые аккаунты, не приносящие прибыли
В новой версии правил пользования сервисом говорится, что владельцы хостинга могут удалять действующие аккаунты в рамках «коммерческой нецелесообразности дальнейшего предоставления доступа».
Космос
NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы
От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Общество
Глушаков через суд требует взыскать у экс-супруги 204 миллиона рублей
Футболист "Ахмата" и бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков обратился в суд с требованием взыскать со своей бывшей жены Дарьи более 204 миллионов рублей, рассказал РИА Новости представитель девушки Сергей Жорин.
Общество
В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам заключения
Российская предпринимательница Мария Лазарева приговорена уголовным судом Кувейта к 15 годам лишения свободы.
Космос
Хаббл рекламирует команду звезд в NGC 1333
Хаббл ранее более подробно представлял NGC 1333, показывая, что наблюдаемое здесь количество звезд имеет огромную компанию.
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Общество
Сократилась доля украинцев, положительно оценивающих ситуацию в стране
По результатам опроса, проведённого Центром Разумкова, только 37,5% жителей Украины считают, что события в стране развиваются в правильном направлении.
Кино
Ушел из жизни режиссер Роман Хрущ
Оператор, сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов России Роман Хрущ скончался на 60-м году жизни.