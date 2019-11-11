Происшествия
News.ruИсторик Соколов назвал причины убийства аспирантки
По предварительным данным, убитая аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко боялась смерти. О страхах девушки рассказал во время допроса подозреваемый в расправе над пострадавшей — лектор вуза Олег Соколов. Сейчас историк находится в больнице в тяжёлом состоянии.
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При упоминании моих детей она начала беситься... Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...
— Олег Соколов, российский историкLenta.ru 08:25
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Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
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В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
Культура
Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции
Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
РИА Новости 09:18
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощение пересечения линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
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Рудковская заявила о расставании с Плющенко
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Футбол
«Арсенал» проиграл «Зениту» со счетом 0:1
«Арсенал» проиграл «Зениту» со счетом 0:1 Матч состоялся в Туле на стадионе «Арсенал».
MySLO.ru вчера в 09:04
Общество
Instagram запретил своим платным видеоблогерам говорить о выборах
Договоры с платными видеоблогерами могут достигать сумм в десятки тысяч долларов.
Газета.Ru 08:44
Теннис
Тим обыграл Федерера в матче Итогового турнира АТР
Австриец Доминик Тим победил швейцарца Роджера Федерера в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.
ТАСС Спорт вчера в 17:33
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Политика
Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в кабмине
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя главы государства в кабинете министров.
Известия 04:35
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Газета.Ru 09:30
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Актер Назаров спел песню в честь победы «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»
Спорт-Экспресс 04:47
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после попытки побега экс-главы ЦСКА
После попытки побега бывшего начальника управления Министерства обороны по работе с личным составом, экс-главы ЦСКА Михаила Барышева, арестованного в рамках уголовного дела о получении взяток на 23,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил следователь во втором Западном военном суде.
Взгляд.ру 09:47
Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Sputnik Кыргызстан вчера в 22:56
Кино
Американские зрители назвали лучший фильм 2019 года
RuNews24.ru 08:55
Шоу-бизнес
Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
News.ru вчера в 19:02
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 07:00
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
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Черчесов: Теперь дети во дворе кричат, что они — Головин и Дзюба
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поведал, как выступление национальной команды на ЧМ-2018 повлиял на юных спортсменов.
Нева Спорт 08:59
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Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.
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В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы в России
По словам метеоролога, период предзимья длится с середины октября по середину декабря, когда наступает климатическая зима.
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Происшествия
Депздрав Москвы: Выпавшая из окна женщина не звонила в «скорую» 4 раза
Обращаем внимание, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что женщина в этот день несколько раз звонила в скорую помощь с целью вызова бригады либо консультации, не соответствует действительности, — сказали в пресс-службе.
Вечерняя Москва 09:11