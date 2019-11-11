Происшествия
News.ruИсторик Соколов назвал причины убийства аспирантки
По предварительным данным, убитая аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко боялась смерти. О страхах девушки рассказал во время допроса подозреваемый в расправе над пострадавшей — лектор вуза Олег Соколов. Сейчас историк находится в больнице в тяжёлом состоянии.
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При упоминании моих детей она начала беситься... Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...
— Олег Соколов, российский историкLenta.ru 08:25
с чего всё началось
Историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей сожительницы-аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что любил ее, но они оба потеряли контроль над ситуацией во время ссоры, и девушка напала на него с ножом. На суде по избранию меры пресечения в понедельник Соколов отвечал на вопросы судьи.Интерфакс08:53
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