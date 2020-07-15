Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаИсторик Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Подсудимый заявил, что причина всему - травля. Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
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Соколова в суде заставили вспомнить «психотравмирующее воздействие» от Понасенкова, которое стало причиной «страшных событий»

Фонтанка.Ру08:47

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент

Интерфакс08:42

Соколов рассказал, кого считает виновным в трагедии с Ещенко

Мойка7809:07

Травля и провокации. Соколов нашел «виновных» в убийстве Ещенко

Телеканал Санкт-Петербург07:37

Мне угрожали, что мой труп будет лежать в Неве: Историк Соколов в суде рассказал, что его толкнуло на убийство

КП - Санкт-Петербург07:28

Историк Соколов в суде назвал клеветой сообщения об избиениях бывшей студентки

ТАСС08:15

Коллега Олега Соколова: «Характер его можно назвать – импульсивный»

Петербургский дневник06:32
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Общество

Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 08:59
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Армия и оружие

Армения перевела истребители Су-30СМ на боевое дежурство

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребители Су-30СМ военно-воздушных сил страны заступили на боевое дежурство.
Московский Комсомолец 09:22
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Футбол

В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:03
1
Культура

Большой театр России станет участником «Оперы в Херсонесе»

Город24 07:50
Киберспорт

Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2

Dota2.ru вчера в 19:09
Общество

Власти Татарстана возобновили работу торговых центров и кафе

Татарстанские власти возобновили деятельность торговых центров и заведений общественного питания, последовав рекомендациям Роспотребнадзора.
Новый Век 07:20
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Игры

Death Stranding стала доступна на PC

The GEEK 04:21
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Политика

В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины.
Известия 08:45
13
Политика

Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений

Известия 09:05
18
Происшествия

Заместителю директора «Почты России» предъявили обвинение

Заместителю директора "Почты России" по информационным технологиям Сергею Емельченко предъявили обвинение.
Вести.Ru 07:24
2
Шоу-бизнес

Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты

Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20
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Шоу-бизнес

Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
VSE42.RU 05:35
Единоборства

Тренер Макгрегора прокомментировал чемпионский бой Петра Яна

Оуэн Родди, тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора по боксу, прокомментировал победу россиянина Петра Яна в чемпионском бою против бразильца Жозе Алду на турнире UFC 251.
Lenta.ru 09:03
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
6
Экономика

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru 09:46
24
Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

С 1 августа будет проведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, напомнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России.
Коммерсантъ 12 июля в 08:14
1,7K
Культура

Amazon купил российский сериал с Буруновым

CT news 08:29
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Футбол

ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года

Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Российская газета 09:03
2
Общество

Фармацевты предупредили о возможном дефиците лекарств из-за маркировки

Крупнейшие фармацевтические объединения предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможной нехватке лекарств в стране из-за маркировки и попросили обеспечить максимально простые условия для ввоза фармпродукции, произведенной до 1 октября, следует из письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 05:58
5
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

RT на русском вчера в 14:35
337
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
25
Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
1K
Общество

У украинской телеведущей выпал зуб в эфире

У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
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Авто

Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant

Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили 00:03
18
Общество

ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж

Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
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Кино

Хью Джекман поздравил «Людей Икс» с 20-летним юбилеем

Киноафиша России 03:32
1
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
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Футбол

«Спартак» и «Ахмат» объявили составы

Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на игру 29-го тура чемпионата России.
Советский спорт 10:01
Происшествия

Устроившим погром на Амурском ГПЗ недоплатили 14 млн рублей

ИА Красная Весна вчера в 10:22
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Политика

Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.
Газета.Ru 09:58
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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Евгений Понасенков
Российский публицист
Российский публицист, специализирующийся на историческом ревизионизме, телеведущий и режиссёр. Играл в фильмах и сериалах как актёр второго плана, был организатором культурных мероприятий; написал публицистические работы по теме истории наполеоновских войн, вызвавшие негативную реакцию со стороны научно-исторического сообщества.
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