Происшествия
Российская газетаИсторик Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Подсудимый заявил, что причина всему - травля. Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
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Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 08:59
Армия и оружие
Армения перевела истребители Су-30СМ на боевое дежурство
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребители Су-30СМ военно-воздушных сил страны заступили на боевое дежурство.
Московский Комсомолец 09:22
Футбол
В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:03
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
Dota2.ru вчера в 19:09
Общество
Власти Татарстана возобновили работу торговых центров и кафе
Татарстанские власти возобновили деятельность торговых центров и заведений общественного питания, последовав рекомендациям Роспотребнадзора.
Новый Век 07:20
Игры
Death Stranding стала доступна на PC
The GEEK 04:21
Политика
В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины
Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины.
Известия 08:45
Происшествия
Заместителю директора «Почты России» предъявили обвинение
Заместителю директора "Почты России" по информационным технологиям Сергею Емельченко предъявили обвинение.
Вести.Ru 07:24
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
VSE42.RU 05:35
Единоборства
Тренер Макгрегора прокомментировал чемпионский бой Петра Яна
Оуэн Родди, тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора по боксу, прокомментировал победу россиянина Петра Яна в чемпионском бою против бразильца Жозе Алду на турнире UFC 251.
Lenta.ru 09:03
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru 09:46
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии
С 1 августа будет проведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, напомнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России.
Коммерсантъ 12 июля в 08:14
Культура
Amazon купил российский сериал с Буруновым
CT news 08:29
Футбол
ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года
Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Российская газета 09:03
Общество
Фармацевты предупредили о возможном дефиците лекарств из-за маркировки
Крупнейшие фармацевтические объединения предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможной нехватке лекарств в стране из-за маркировки и попросили обеспечить максимально простые условия для ввоза фармпродукции, произведенной до 1 октября, следует из письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 05:58
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
RT на русском вчера в 14:35
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Авто
Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant
Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили 00:03
Общество
ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж
Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
Кино
Хью Джекман поздравил «Людей Икс» с 20-летним юбилеем
Киноафиша России 03:32
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
Футбол
«Спартак» и «Ахмат» объявили составы
Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на игру 29-го тура чемпионата России.
Советский спорт 10:01
Происшествия
Устроившим погром на Амурском ГПЗ недоплатили 14 млн рублей
ИА Красная Весна вчера в 10:22
Политика
Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.
Газета.Ru 09:58