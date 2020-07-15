Бывший доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки, обвинил в произошедшем своего заклятого врага Евгения Понасенкова — якобы тот устраивал травлю, из-за чего у историка сдали нервы. Но публицист уверен, что Соколов все перевернул.

с чего всё началось

Подсудимый заявил, что причина всему - травля. Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.

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