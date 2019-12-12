Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИсторик Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
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Минобрнауки готово изучить проект о психиатрической проверке педагогов

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Доцент-расчленитель Олег Соколов пишет в тюрьме книгу об убийстве

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Семья убитой аспирантки испугалась, что историка Соколова признают невменяемым

Телеканал 360°вчера в 11:13

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Адвокат расчленившего аспирантку Соколова назвал вероятные причины убийства

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Snob.ru09 декабря в 19:02
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
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Газета.Ru 09 декабря в 08:53
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