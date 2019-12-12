Происшествия
РИА НовостиИсторик Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
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Семья убитой аспирантки испугалась, что историка Соколова признают невменяемым
Телеканал 360°вчера в 11:13
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Общество
Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения
Общество
В Москве началось прощание с Лужковым
В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Экономика
Аналитики нашли способ обойтись без повышения пенсионного возраста и НДС
По мнению специалистов, если бы власти увеличили налоговую нагрузку для всех сырьевых отраслей до уровня нефтяного сектора, то только за последние пять лет могли бы получать дополнительные 0,8-1,3 трлн рублей в год.
Общество
В Рязани оштрафовали делегацию из США за нарушение визового режима
После беседы со студентами члены делегации были оштрафованы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП («Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда»).
Экономика
Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском
По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
Гаджеты
Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов
Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Политика
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Общество
Четырнадцать районов Сахалинской области накроет метель
Четырнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона.
Происшествия
Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Технологии
Из-за потепления кислорода в океане становится все меньше
По расчетам специалистов из Международного союза охраны природы, которые приводит Engadget, из-за климатических изменений средняя насыщенность океанов кислородом снизилась на 2% с 1960 по 2010 годы.
Происшествия
Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
Китайские СМИ назвали новое оружие России проблемой для авианосцев США
Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов оценили перспективы российских бомбардировщиков Ту-22М3, а также гиперзвукового комплекса «Кинжал».
Гаджеты
Huawei выпустит собственную операционную систему
Компания Huawei Technologies намерена с 2020 года производить установку собственной операционной системы Harmony OS на большую часть своих устройств.
Экономика
Агентство S&P улучшило прогноз по металлургам ММК и НЛМК
Standard & Poor's (S&P), наряду с Moody's и Fitch входящее в Большую тройку рейтинговых агентств, пересмотрело прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам российских металлургов ММК и НЛМК.
Наука
Ученые доказали опасность дневного сна
Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
Армия и оружие
Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Футбол
В Лиссабоне стартовал матч «Зенит» — «Бенфика» в рамках Лиги чемпионов
Во вторник, 10 декабря, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов стартовал матч «Зенита» с «Бенфикой».
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
День Конституции отмечают в России
Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.