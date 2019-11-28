В распоряжении «Фонтанки» оказался приговор, вынесенный 1 марта 1982 года Сестрорецким районным народным судом города Ленинграда начальнику Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфу Пожогину и четверокурснику исторического факультета ЛГУ имени Жданова, учителю школы № 149 Калининского района, члену ВЛКСМ, имеющему высшее образование, Олегу Соколову.

с чего всё началось

В материале сообщалось, что Соколова признали виновным в нарушении правил безопасности и приговорили к условному сроку. По информации издания, в 1981 году в Финском заливе затонул фрегат «Святой Георгий», которым управлял Соколов. В результате ЧП погиб ученый Владимир Сорокин.

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

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