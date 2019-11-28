Происшествия
РБКИсторик Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
В материале сообщалось, что Соколова признали виновным в нарушении правил безопасности и приговорили к условному сроку. По информации издания, в 1981 году в Финском заливе затонул фрегат «Святой Георгий», которым управлял Соколов. В результате ЧП погиб ученый Владимир Сорокин.
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с чего всё началось
«Соколов виновным признал себя частично». «Фонтанка» публикует приговор по делу, которое защита историка называла «уткой»
В распоряжении «Фонтанки» оказался приговор, вынесенный 1 марта 1982 года Сестрорецким районным народным судом города Ленинграда начальнику Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфу Пожогину и четверокурснику исторического факультета ЛГУ имени Жданова, учителю школы № 149 Калининского района, члену ВЛКСМ, имеющему высшее образование, Олегу Соколову.Фонтанка.Рувчера в 07:10
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Историка Соколова судили по делу о гибели человека в 1980-х. Это подтвердил адвокат
Телеканал 360°вчера в 11:02
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СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
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Происшествия
При взрыве на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
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Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
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По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
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Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
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Политика
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В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Культура
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Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.
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Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение-2020»
Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто, по его мнению, должен представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году.
Космос
Астрономы записали звуки Земли во время магнитной бури
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря
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На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Армия и оружие
Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16
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Общество
Росстандарт назвал долю некачественного бензина на заправках в Бурятии
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Наука
Кишечную палочку научили производить биомассу из углекислого газа
Учитывая, что содержание CO2 в атмосфере планеты растет, и вместе с этим меняется климат, было бы неплохо перевести биопроизводство на безотходный режим, «научить» бактерии синтезировать органические вещества из углекислого газа, который они же сами (или еще и кто-то другой) и произвели при дыхании.
Общество
Новый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассекретила своего возлюбленного
Актриса Любовь Толкалина в Instagram опубликовала снимок, на котором она в обществе своего любимого мужчины.
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