Дело по статье 213 УК РСФСР в отношении Пожогина и Соколова следователь транспортной прокуратуры Ленинграда возбудил в июле 1981 года. Поводом стала гибель ученого Владимира Сорокина при затоплении фрегата «Святой Георгий» в Финском заливе. Управлял кораблем Олег Соколов.

с чего всё началось

В материале сообщалось, что Соколова признали виновным в нарушении правил безопасности и приговорили к условному сроку. По информации издания, в 1981 году в Финском заливе затонул фрегат «Святой Георгий», которым управлял Соколов. В результате ЧП погиб ученый Владимир Сорокин.

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

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