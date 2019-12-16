Общество

Газета.RuГазета.RuИсторик Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, написал письмо-исповедь, в которой рассказал об отношениях с этой девушкой.
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