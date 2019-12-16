Общество
Газета.RuИсторик Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, написал письмо-исповедь, в которой рассказал об отношениях с этой девушкой.
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«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь
63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, уже почти полтора месяца находится под арестом.КП - Санкт-Петербургвчера в 15:35
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Историк Соколов с аспиранткой отмечали годовщину своей любви в день убийства
КП - Санкт-Петербург04:18
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