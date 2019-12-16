63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, уже почти полтора месяца находится под арестом.

с чего всё началось

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, написал письмо-исповедь, в которой рассказал об отношениях с этой девушкой.

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

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