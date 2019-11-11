Общество

Газета.RuГазета.RuИсторик Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, написал письмо-исповедь, в которой рассказал об отношениях с этой девушкой.
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«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь

63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, уже почти полтора месяца находится под арестом.
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Историк-расчленитель рассказал о планах жениться на своей жертве

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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ruвчера в 21:53

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Выбрали день свадьбы: расчленитель Соколов написал письмо-исповедь

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«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь

КП - Санкт-Петербургвчера в 15:35
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Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
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Россия вошла в тройку самых могущественных держав

Журнал U.S.News опубликовал рейтинг "самых могущественных стран". Первое место отдано США, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 23:48
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Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
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В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой

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Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

РИА Новости вчера в 23:21
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В Красноярске лидера ОПГ осудили на десять лет

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор лидеру межнациональной преступной группировки, состоявшей из уроженцев стран Закавказья Центрально-Азиатского региона и России.
Российская газета 02:06
Общество

30 лет назад в Румынии начались волнения, переросшие в революцию

30 лет назад в румынском городе Тимишоара власти попытались задержать популярного священнослужителя, что в конечном итоге обернулось революцией против режима Николае Чаушеску.
Газета.Ru 00:47
Культура

На Первом канале стартует 4-й сезон сериала «Нюхач»

Вокруг ТВ 14 декабря в 13:41
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Парламент Турции может признать резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Парламентская газета 00:54
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Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
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Термосифон IceGiant: новое слово в системах охлаждения, лучше нынешних флагманов

3DNews 01:55
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«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
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Общество

Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов

Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
РЕН ТВ вчера в 05:45
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Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее общую дочь

Телеведущая Дана Борисова заявила о том, что ее бывший муж Максим Аксенов в присутствии наряда полиции и медиков скорой помощи забрал у нее их общую 12-летнюю дочь Полину.
Культуромания 01:54
Футбол

Игнашевич оценил переход российского футбола на систему «осень-весна»

Шестикратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы, бронзовый призер Евро-2008 Сергей Игнашевич считает, что из-за перехода на систему футбольного сезона «осень-весна» надо строить новые стадионы с раздвигающейся крышей.
Известия вчера в 19:03
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Здоровье

Правила долголетия назвал американский врач

Доктор Фрэнк Липман озвучил свою концепцию долголетия.
Соловей.Инфо 14 декабря в 04:30
Происшествия

На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили

По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
REGNUM 00:24
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отвергла оставшихся претендентов в шоу «План Б»

В очередном выпуске шоу "План Б", вышедшем 15 декабря, Ольга Бузова распрощалась с последними претендентами на своё сердце - Романом Гриценко и Валерием Поповичем.
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Политика

На Украине не отказались от ввода миротворцев ООН в Донбасс

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал заявление по теме ввода миротворцев ООН на территорию Донбасса.
ТК Звезда 14 декабря в 06:54
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
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Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

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Экономика

Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
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Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
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В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия вчера в 11:24
Происшествия

В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости вчера в 13:01
Экономика

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Глава Mail.Ru Group заявил о риске для венчурного рынка из-за дела Nginx Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев в интервью РБК (полная версия будет опубликована 16 декабря) прокомментировал обыски и претензии в отношении разработчика веб-сервера Nginx.
РБК вчера в 10:26
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

Кратковременное голодание приносит пользу человеку

Кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека.
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Соколов Олег Валерьевич
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Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, один из самых известных российских реконструкторов сражений времён наполеоновских войн.
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