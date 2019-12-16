Общество

Газета.RuГазета.RuИсторик Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, написал письмо-исповедь, в которой рассказал об отношениях с этой девушкой.
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«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь

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Семья убитой аспирантки ответила на письмо Соколова о планах пожениться

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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

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Доцент-расчленитель планировал сыграть свадьбу с убитой аспиранткой

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«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь

КП - Санкт-Петербургвчера в 15:35
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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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РБК вчера в 17:00
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Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
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Уткин: «Есть опасения, что Лунев пьет»

Известный футбольный журналист и блогер Василий Уткин ответил на вопрос о вратаре «Зенита» и сборной России Андрее Луневе, который с октября не принимает участия в официальных матчах.
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В Волгоградской области учительница на уроке отрезала чёлку школьнику

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Плюс декарбонизация всей Европы: станет ли ЕС климатически нейтральным

Цели ставятся исключительно амбициозные, хотя в документе подчеркивается, что Европа уже сделала много шагов, чтобы стать наиболее "экодружественным" континентом.
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В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
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Термосифон IceGiant: новое слово в системах охлаждения, лучше нынешних флагманов

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Путин расширил территорию налога для самозанятых

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
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Какие автомобили были самыми неудачными по итогам 2019 года

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Левченко заявил об участии КПРФ в выборах иркутского губернатора

КПРФ примет участие в выборах главы Иркутской области осенью 2020 года, заявил Левченко 16 декабря.
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Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
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«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
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