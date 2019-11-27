В распоряжении «Фонтанки» оказался приговор, вынесенный 1 марта 1982 года Сестрорецким районным народным судом города Ленинграда начальнику Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфу Пожогину и четверокурснику исторического факультета ЛГУ имени Жданова, учителю школы № 149 Калининского района, члену ВЛКСМ, имеющему высшее образование, Олегу Соколову.

с чего всё началось

Обвиняемый в жестокой расправе над возлюбленной историк Олек Соколов признался еще в одном инциденте, в результате которого погиб человек. Бывший сотрудник СПбГУ был участником чрезвычайного происшествия на фрегате "Святой Георгий" в 1981 году, получив за это условный срок.

Историк Соколов уже был судим ранее: по его вине погиб человек

Экономика Акции «Яндекса» обновили исторический максимум Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.

Происшествия В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.

Политика Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Здоровье Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Политика В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Космос В России разработали способ быстро находить метеориты С помощью специальной компьютерной программы ученые придумали, как быстро искать метеориты, которые периодически падают в разных частях планеты.

Политика Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

Армия и оружие Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.

Общество В России ускорят введение обязательной маркировки домашних животных До конца года в Госдуму внесут законопроект об обязательной идентификации домашних животных с помощью чипов и татуировок.

Наука Лечебное действие стволовых клеток на сердце объяснили воспалением В конце 2018 года независимая группа ученых заново разобрала сердце мыши на отдельные клеточные типы и никаких следов стволовых клеток — то есть таких, которые реально способны делиться и заращивать повреждения, — не обнаружила.

Здоровье Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье Российский врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиши проинформировала о том, что от крепкого чая следует отказаться людям, которые страдают гипертонической болезнью, а также нужно ограничить употребление чая, если имеются заболевания желудочно-кишечного тракта.

Космос На МКС из строя вышли все туалеты На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.

Политика Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.