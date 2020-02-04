Политика

REGNUMREGNUMИсторик Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка. В обращении названо «ошибочным и тенденциозным» видео, показанное на форуме в Иерусалиме в январе.
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Историк Дэн Мичман, глава института изучения Холокоста при иерусалимском мемориале Яд ва-Шем, в письме для редакции
 газеты Haaretz извинился за «неточности» в презентации, показанной в конце января на всемирном форуме памяти жертв Холокоста.
Новая газета07:54

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«Забыли про преступления СССР»: в Израиле извинились за «исторические неточности» на форуме по Холокосту

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