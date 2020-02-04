с чего всё началось

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка. В обращении названо «ошибочным и тенденциозным» видео, показанное на форуме в Иерусалиме в январе.

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

Экономика Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Футбол Погба рассказал одноклубникам о желании покинуть «МЮ» Погба рассказал о своем стремлении к «новому вызову» в июне, а его агент Мино Райола заявил, что он «находится в процессе» работы над трансфером, который так и не осуществился.

Армия и оружие ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК За минувшие сутки украинские формирования семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 29 единиц боеприпасов, сообщили 4 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Общество Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ.

Здоровье На карантин закрыли все школы Челябинска Все школы Челябинска закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. Соответствующее решение приняла сегодня администрация города.

Культура «Первый канал» остался без «Оскара» Эксклюзив на показ церемонии получил онлайн-кинотеатр Okko «Первый канал» в 2020 году впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премий «Оскар».

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Авто Toyota выпустила спортивную версию Toyota Camry для РФ Toyota Camry в исполнении S-Edition доступна с безальтернативным бензиновым ДВС объемом 2,5 литра мощностью 181 л.с. Силовой агрегат сочетается с 6-диапазонным "автоматом".

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.

Авто Пикап Hyundai Santa Cruz вывели на тесты Уже в скором времени модель Hyundai Santa Cruz должна быть запущена в серийное производство, а презентация состоится в конце года.