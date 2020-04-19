Политика

РИА НовостиРИА НовостиИсторик рассказал, как нашли останки Гитлера

По словам эксперта, параллельно продолжались поиски новых свидетелей и документов, необходимых для опознания и идентификации найденных останков.
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с чего всё началось

Историк рассказал, как нашли останки Гитлера

Останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера нашла советская военная контрразведка СМЕРШ в Берлине 5 мая 1945 года, было достоверно установлено, что это именно тело лидера нацистов, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.
РИА Новостивчера в 20:54

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Отставной генерал ФСБ рассказал, как нашли останки Гитлера

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Историк рассказал, как советская разведка нашла останки Гитлера в 1945 году

Пятый каналвчера в 22:55
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Путин заявил, что у России есть всё для борьбы с коронавирусом

"Работаем при этом на опережение", - отметил Путин.
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Эпидемиолог Швеции посчитал, что Стокгольм добьется коллективного иммунитета уже в мае

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль высказал мнение, что Стокгольм добьется коллективного иммунитета уже в мае.
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Общество

За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах

За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах.
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Происшествия

В Туле скончался мужчина с подозрением на коронавирус

Тула, 19 апреля 2020, 12:21 — REGNUM 36-летний житель Тулы, у которого подозревали заражение коронавирусом, скончался в больнице, сообщили 19 апреля в управлении пресс-службы по региону.
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Общество

Малайзийский «Боинг» над Донбассом сбила ракета с «пластилиновой» начинкой

Командир находился буквально в двух метрах от центра взрыва бука (по утверждению голландцев).
Комсомольская правда вчера в 15:38
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В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 45

Число умерших от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось на двух человек - до 45.
ТАСС вчера в 08:13
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Общество

Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом

Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
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Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
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Здоровье

В Марий Эл разработан второй пакет антикризисных мер

Правительство Марий Эл разработало второй пакет антикризисных мер для поддержки экономики республики.
Московский Комсомолец в Марий Эл 02:56
Общество

Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%

Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
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Происшествия

На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:37
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Общество

В Татарстане выявлены очередные 16 случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба в Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Общество

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Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
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Экономика

Новости кризиса 18 апреля: Россия расширяет помощь бизнесу, для граждан предлагают печатать деньги

Правительство России расширило список отраслей экономики, которые больше всего пострадали от кризиса и пандемии.
URA.Ru вчера в 13:12
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
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Общество

В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки

Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.
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Происшествия

Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета вчера в 14:25
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Общество

Еще один заболевший коронавирусом выявлен в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о заболевшем коронавирусом сотруднике молокозавода "Славмо" в Петрозаводске.
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Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
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Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
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Хоккей

Леонид Вайсфельд — о Питерсе: «По скайпу он, что ли, будет «Автомобилист» тренировать?»

Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении канадского специалиста Билла Питерса на пост главного тренера «Автомобилиста».
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Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве во второй половине следующей недели температура воздуха может повыситься до + 13 ° С. Об этом информирует ТАСС.
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Фигурист рассказал о том, как Америка переживает пандемию коронавируса

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Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах

Французский издатель и разработчик игр Ubisoft объединился с Эбби Коном и Марком Сильверстайном для создания комедии о пожилых киберспортсменах.
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Орбиту МКС скорректировали перед пуском ракеты Победы

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Религия

В храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя по случаю наступающего праздника Пасхи -- Воскресения Христова.
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Сотрудники Эллен Дедженерес возмущены безразличием руководства

Члены съемочной группы дневного ток-шоу Эллен Дедженерес ("The Ellen DeGeneres Show") возмущены отношением руководства, которое долгое время не выходило с ними на связь.
Газета.Ru 17 апреля в 07:43
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Здоровье

В Свердловской области за сутки коронавирусом заразились 15 человек

В России за сутки коронавирусом заболело 6060 человек. Общее число заразившихся выросло до 42 853.
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Немецкий политик, один из ближайших сподвижников и верных последователей Адольфа Гитлера. Гауляйтер в Берлине с 1926 года и начальник управления пропаганды НСДАП с 1930 года, он внёс существенный вклад в рост популярности национал-социалистов на заключительном этапе существования Веймарской республики.
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