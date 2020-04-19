Останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера нашла советская военная контрразведка СМЕРШ в Берлине 5 мая 1945 года, было достоверно установлено, что это именно тело лидера нацистов, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.

с чего всё началось

По словам эксперта, параллельно продолжались поиски новых свидетелей и документов, необходимых для опознания и идентификации найденных останков.

Происшествия В Туле скончался мужчина с подозрением на коронавирус Тула, 19 апреля 2020, 12:21 — REGNUM 36-летний житель Тулы, у которого подозревали заражение коронавирусом, скончался в больнице, сообщили 19 апреля в управлении пресс-службы по региону. 8

Общество Малайзийский «Боинг» над Донбассом сбила ракета с «пластилиновой» начинкой Командир находился буквально в двух метрах от центра взрыва бука (по утверждению голландцев).

Общество Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба. 289

Здоровье Онищенко рассчитал сроки снятия карантина Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно. 64

Здоровье В Марий Эл разработан второй пакет антикризисных мер Правительство Марий Эл разработало второй пакет антикризисных мер для поддержки экономики республики.

Общество Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2. 232

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 266

Общество В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. 321

Общество Еще один заболевший коронавирусом выявлен в Карелии Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о заболевшем коронавирусом сотруднике молокозавода "Славмо" в Петрозаводске.

Происшествия Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. 369

Политика Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова. 1,3K

Общество Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве во второй половине следующей недели температура воздуха может повыситься до + 13 ° С. Об этом информирует ТАСС.

Киберспорт Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах Французский издатель и разработчик игр Ubisoft объединился с Эбби Коном и Марком Сильверстайном для создания комедии о пожилых киберспортсменах.

Религия В храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя по случаю наступающего праздника Пасхи -- Воскресения Христова. 264