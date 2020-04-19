Политика
РИА НовостиИсторик рассказал, как нашли останки Гитлера
По словам эксперта, параллельно продолжались поиски новых свидетелей и документов, необходимых для опознания и идентификации найденных останков.
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с чего всё началось
Останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера нашла советская военная контрразведка СМЕРШ в Берлине 5 мая 1945 года, было достоверно установлено, что это именно тело лидера нацистов, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.РИА Новостивчера в 20:54
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Политика
Путин заявил, что у России есть всё для борьбы с коронавирусом
"Работаем при этом на опережение", - отметил Путин.
Интерфакс 02:27
Здоровье
Эпидемиолог Швеции посчитал, что Стокгольм добьется коллективного иммунитета уже в мае
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль высказал мнение, что Стокгольм добьется коллективного иммунитета уже в мае.
Невские Новости 04:30
Общество
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах.
Российская газета 04:11
Происшествия
В Туле скончался мужчина с подозрением на коронавирус
Тула, 19 апреля 2020, 12:21 — REGNUM 36-летний житель Тулы, у которого подозревали заражение коронавирусом, скончался в больнице, сообщили 19 апреля в управлении пресс-службы по региону.
REGNUM 05:21
Общество
Малайзийский «Боинг» над Донбассом сбила ракета с «пластилиновой» начинкой
Командир находился буквально в двух метрах от центра взрыва бука (по утверждению голландцев).
Комсомольская правда вчера в 15:38
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 45
Число умерших от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось на двух человек - до 45.
ТАСС вчера в 08:13
Общество
Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом
Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 17 апреля в 06:09
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Здоровье
В Марий Эл разработан второй пакет антикризисных мер
Правительство Марий Эл разработало второй пакет антикризисных мер для поддержки экономики республики.
Московский Комсомолец в Марий Эл 02:56
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%
Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
Происшествия
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:37
Общество
В Татарстане выявлены очередные 16 случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба в Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 03:43
Общество
Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса
Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
Экономика
Новости кризиса 18 апреля: Россия расширяет помощь бизнесу, для граждан предлагают печатать деньги
Правительство России расширило список отраслей экономики, которые больше всего пострадали от кризиса и пандемии.
URA.Ru вчера в 13:12
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Общество
В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки
Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.
REGNUM вчера в 22:18
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета вчера в 14:25
Общество
Еще один заболевший коронавирусом выявлен в Карелии
Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о заболевшем коронавирусом сотруднике молокозавода "Славмо" в Петрозаводске.
Столица на Онего 04:38
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Хоккей
Леонид Вайсфельд — о Питерсе: «По скайпу он, что ли, будет «Автомобилист» тренировать?»
Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении канадского специалиста Билла Питерса на пост главного тренера «Автомобилиста».
Матч ТВ вчера в 13:57
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве во второй половине следующей недели температура воздуха может повыситься до + 13 ° С. Об этом информирует ТАСС.
RT на русском 00:14
Общество
Фигурист рассказал о том, как Америка переживает пандемию коронавируса
ProstoProSport 04:42
Киберспорт
Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах
Французский издатель и разработчик игр Ubisoft объединился с Эбби Коном и Марком Сильверстайном для создания комедии о пожилых киберспортсменах.
Inc-news.ru вчера в 06:32
Космос
Орбиту МКС скорректировали перед пуском ракеты Победы
Вести.Ru 05:15
Религия
В храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя по случаю наступающего праздника Пасхи -- Воскресения Христова.
Коммерсантъ вчера в 16:59
Культура
Сотрудники Эллен Дедженерес возмущены безразличием руководства
Члены съемочной группы дневного ток-шоу Эллен Дедженерес ("The Ellen DeGeneres Show") возмущены отношением руководства, которое долгое время не выходило с ними на связь.
Газета.Ru 17 апреля в 07:43
Здоровье
В Свердловской области за сутки коронавирусом заразились 15 человек
В России за сутки коронавирусом заболело 6060 человек. Общее число заразившихся выросло до 42 853.
АиФ Урал 04:10