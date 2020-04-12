Общество
RT на русскомИсторик моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
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Это правда, я в отдельной палате в Коммунарке, прохожу курс лечения двустороннего воспаления лёгких, температура 36,6 °С. Результаты анализа на короновирус пока не объявляли.
с чего всё началось
«Модный приговор» проверяют на коронавирус: вслед за Бабкиной с воспалением легких слег Александр Васильев
Вслед за Надеждой Бабкиной двустороннее воспаление легких диагностировали у ее коллеги по телешоу «Модный приговор» - 61-летнего историка моды Александра Васильева.Комсомольская правдавчера в 15:02
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«Температура в норме»: Александр Васильев рассказал о своем лечении в Коммунарке
Комсомольская правда06:35
Ведущий «Модного приговора» Васильев подтвердил госпитализацию в Коммунарку
Московский Комсомолец04:34
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Общество
В России зафиксировали рекордное число смертей зараженных за сутки
За последние сутки в России скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:53
Общество
В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС
Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
Общество
Академик РАН сообщил сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Ведущий инфекционист Виктор Малеев дал прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса в России.
Территория новостей вчера в 06:21
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Футбол
Шомуродов: «Хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России»
Форвард "Ростова" Элдор Шомуродов рассказал о задачах команды и лично своих, если чемпионат России возобновится.
Soccer.ru 01:40
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Политика
Песков рассказал об интенсивности графика Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно.
RT на русском 06:56
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Киев, 12 апреля 2020, 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду в $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 06:57
Общество
Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 04:44
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Политика
Глава МИД Германии предложил использовать бюджет ЕС для «оживления»
Берлин, 12 апреля 2020, 13:50 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал использовать бюджет Евросоюза для оживления содружества после окончания пандемии коронавируса, об этом 12 апреля сообщает Welt am Sonntag.
REGNUM 06:50
Футбол
Эмери обвинил бывшую девушку в увольнении из «Арсенала»
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери обвинил в увольнении из команды свою бывшую девушку Сашу Райт.
Metaratings 06:16
Технологии
В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin
Если «грязные» монеты все-таки попали в кошелек и биржа заблокировала счет по этой причине, то пользователю нужно набраться терпения и подготовиться к длительным разбирательствам.
РБК 06:58
Общество
Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится, 9 мая или позднее.
Коммерсантъ 07:10
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Италии
Специалисты обработали пансионаты в населенных пунктах Ломбардии.
МИР 24 вчера в 03:53
Экономика
ЦБ утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции
Центральный банк России временно разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам дистанционно.
РИА Новости 06:54
Политика
Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты России.
RT на русском 07:15
Религия
Пасхальные службы в храмах Москвы и Подмосковья пройдут без прихожан
В преддверии Пасхи и по благословению Патриарха Кирилла в московских храмах и храмах Подмосковья проведут неделю служб без прихожан — с 12 по 19 апреля, то есть — и во время празднования Воскресения Христова.
Росбалт 05:55
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции.
RT на русском 07:01
Общество
В России и других странах сегодня отмечают День космонавтики
В 2011 году на специальном пленарном заседании Генассамблеи ООН официально провозгласили 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.
News.ru 05:10
Общество
В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
В Москве в пятницу, 10 апреля на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение в столице с 15 апреля пропускного режима.
Известия вчера в 13:24
Общество
Ведущий эпидемиолог КНР назвал переломную точку в пандемии
Как сообщает ToDay News Ufa источник, эпидемиолог из Китая рассказал, что до переломного момента в ситуации с коронавирусом осталось примерно около двух недель.
ToDay News Ufa 03:09
Общество
Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о повышенной готовности.
Открытый Нижний вчера в 12:46
Происшествия
Рухнувшее в центре Саратова дерево остановило движение троллейбусов
В центре Саратова рухнувшее от сильного ветра дерево затруднило движение общественного и частного транспорта.
Взгляд-инфо 07:10
Общество
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
Космос
Лишь бы мимо. Ученые сообщили летящем к Земле «гигантском астероиде»
Астрономы предупредили о приближении к Земле очередного астероида огромных размеров, сообщил портал "Планета новости".
Радио Sputnik 10 апреля в 05:08
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40