Вслед за Надеждой Бабкиной двустороннее воспаление легких диагностировали у ее коллеги по телешоу «Модный приговор» - 61-летнего историка моды Александра Васильева.

с чего всё началось

Это правда, я в отдельной палате в Коммунарке, прохожу курс лечения двустороннего воспаления лёгких, температура 36,6 °С. Результаты анализа на короновирус пока не объявляли.

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке. Об этом он написал 12 апреля на странице в Instagram.

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Общество Оперативный штаб обновил данные по новым случаям COVID-19 в России В России за минувшие сутки зафиксировано 2186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 52 регионах, при этом полностью выздоровели 246 человек, а 24 человека умерло. 5

Здоровье Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни. 244

Здоровье 32 новых случая коронавируса подтвердились в Нижегородской области Напомним, что 9 апреля в области насчитывалось 87 случаев заболевания COVID-19, однако утром 10 апреля поступили данные о положительных тестах еще 32 человек. 135

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,2K

Общество Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом «Один случай зарегистрирован в Судогде, два — в Юрьев-Польском, один в — Гусь-Хрустальном и ещё два в Муроме», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. 204

Общество В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре. 115

Политика Макрон допустил дальнейшее закрытие границ Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября. 66

Общество В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек "За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – говорится в сообщении. 115

Общество Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. 31

Энергетика Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая. 1K

Общество МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции «В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter. 1

Общество 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики День космонавтики, как праздник, был установлен в Советском Союзе в 1962 году, а в 1968 году получил международный статус.

Общество Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет). 8

Общество В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса Всего в регионе 27 человек заразились Covid-19 За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов. 53

Происшествия В Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области. 6

Экономика Власти представили план помощи застройщикам жилья Государственная компания «Дом.РФ» разработала пакет мер для поддержки жилищного строительства, рассказал на онлайн-пресс-конференции в четверг руководитель аналитического центра компании Михаил Гольдберг. 6