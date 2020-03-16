В понедельник в Москве впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые сейчас живут в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия. Доклад представят на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

с чего всё началось

Петренко отметила, что, в рамках расследуемых в России уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдисом Лацисом, некоторые люди, информация о которых содержится в докладе историков, уже проверяются на причастность к преступлениям против человечности в отношении мирных советских граждан.

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