Политика
РИА НовостиСК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС
Петренко отметила, что, в рамках расследуемых в России уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдисом Лацисом, некоторые люди, информация о которых содержится в докладе историков, уже проверяются на причастность к преступлениям против человечности в отношении мирных советских граждан.
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
В понедельник в Москве впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые сейчас живут в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия. Доклад представят на круглом столе в МИА "Россия сегодня".РИА Новости14 марта в 02:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Латвия знает всех: почему латышские власти будут игнорировать публикацию имен легионеров
Sputnik Латвиявчера в 15:26
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:43, Ашберн
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса
Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.
Общество
За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Здоровье
Предсказано ослабление пандемии коронавируса
С выявлением первых случаев передачи коронавируса внутри России, начался новый этап эпидемии COVID-19, говорят инфекционисты.
Общество
Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесен в Госдуму
Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.
Футбол
УЕФА потребует более 300 млн евро от клубов и лиг за перенос Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребует 275 миллионов фунтов стерлингов (302 млн евро) от клубов и лиг за перенос чемпионата Европы – 2020 из-за вспышки коронавируса.
Футбол
21-летний испанский тренер умер от коронавируса
В Испании от коронавируса умер 21-летний футбольный тренер.
Происшествия
Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян
На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Политика
Власти России задумались о полном закрытии границ
Власти России рассматривают вариант фактически полного закрытия государственных границ из-за распространения коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.
Экономика
Индексы США закрылись рекордным обвалом
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Общество
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Общество
Facebook, Google и Microsoft борются с дезинформацией о коронавирусе
Американские компании Facebook, Google и Microsoft, а также LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube сообщили в совместном заявлении, что взаимодействуют с целью противодействия дезинформации о новом типе коронавируса.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Армия и оружие
Зам Помпео обсудил ситуацию в Идлибе с директором «Белых касок»
«Заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретился с директором Сирийского комитета гражданской обороны Раедом Салехом, чтобы обсудить пути смягчения острого гуманитарного кризиса, вызванного нападениями на гражданские районы в Идлибе, Сирия, со стороны режима Асада, России, Ирана и сил «Хезболлы»», — говорится в сообщении.
Экономика
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Армия и оружие
Индия решила купить 400 российских танков Т-90С
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Армия и оружие
В Идлибе боевики взорвали мост на пути российско-турецкого патруля
Как сообщает агентство SANA, террористы заминировали и взорвали мост к западу от города Эриха.
Здоровье
У коронавируса появилась новая симптоматика
У шести пациентов в РФ симптомы проявились на 4-5-ый день после приезда из-за границы.
Общество
Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Общество
Киргизия запретила въезд иностранцев
Кыргызстан ввел временный запрет на въезд иностранцев в связи с опасностью проникновения в страну вируса COVID-19.
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
Запуск на Луну первого после 45-летнего перерыва российского космического аппарата запланирован на 1 октября 2021 года.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова трогательно поздравила Давида Манукяна с днем рождения
Ольга Бузова трогательно поздравила Давида Манукяна с днем рождения Напомним, что Ольга Бузова закрутила роман с Давидом Манукяном спустя 2,5 года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Наука
В Иране обнаружен древний петроглиф с изображением богомола
В Иране исследователи из Исламского университета обнаружили древний петроглиф, на котором разглядели изображение богомола.