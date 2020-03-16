Политика

РИА НовостиРИА НовостиСК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС

Петренко отметила, что, в рамках расследуемых в России уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдисом Лацисом, некоторые люди, информация о которых содержится в докладе историков, уже проверяются на причастность к преступлениям против человечности в отношении мирных советских граждан.
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с чего всё началось

В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС

В понедельник в Москве впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые сейчас живут в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия. Доклад представят на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости14 марта в 02:11

Подробнее о событии

СК России изучит список ветеранов Латышского легиона СС в докладе историков

ТАСС01:55

СК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС

РИА Новости01:40

СК проверит участников Латышского легиона СС на преступления против человечности

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СК России изучает анкеты латышских легионеров СС на причастность к геноциду

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Следствие заинтересовалась обнародованными данными о латышских легионерах СС

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Шаг к правосудию: в России установили личности 96 латышских легионеров СС

ТК Звездавчера в 14:27

Латвия знает всех: почему латышские власти будут игнорировать публикацию имен легионеров

Sputnik Латвиявчера в 15:26
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Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса

Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.
Piter.tv 02:28
Общество

За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 01:32
Здоровье

Предсказано ослабление пандемии коронавируса

С выявлением первых случаев передачи коронавируса внутри России, начался новый этап эпидемии COVID-19, говорят инфекционисты.
Русская Планета 15 марта в 22:03
Общество

Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесен в Госдуму

Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.
REGNUM вчера в 04:19
Футбол

УЕФА потребует более 300 млн евро от клубов и лиг за перенос Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребует 275 миллионов фунтов стерлингов (302 млн евро) от клубов и лиг за перенос чемпионата Европы – 2020 из-за вспышки коронавируса.
Спорт день за днем 02:03
Футбол

21-летний испанский тренер умер от коронавируса

В Испании от коронавируса умер 21-летний футбольный тренер.
ToDay News Ufa вчера в 12:18
Происшествия

Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян

На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
Московский Комсомолец вчера в 18:39
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском вчера в 07:00
Политика

Власти России задумались о полном закрытии границ

Власти России рассматривают вариант фактически полного закрытия государственных границ из-за распространения коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.
Lenta.ru вчера в 12:38
Экономика

Индексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 16:55
Общество

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 18:04
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
Общество

Facebook, Google и Microsoft борются с дезинформацией о коронавирусе

Американские компании Facebook, Google и Microsoft, а также LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube сообщили в совместном заявлении, что взаимодействуют с целью противодействия дезинформации о новом типе коронавируса.
РИА Новости 00:47
Общество

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 14:20
Происшествия

«АвтоВАЗ» сообщил о заражении коронавирусом одного из сотрудников

Интерфакс 01:34
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Армия и оружие

Зам Помпео обсудил ситуацию в Идлибе с директором «Белых касок»

«Заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретился с директором Сирийского комитета гражданской обороны Раедом Салехом, чтобы обсудить пути смягчения острого гуманитарного кризиса, вызванного нападениями на гражданские районы в Идлибе, Сирия, со стороны режима Асада, России, Ирана и сил «Хезболлы»», — говорится в сообщении.
Новостной фронт 01:58
Экономика

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Вести.Ru 02:23
Армия и оружие

Индия решила купить 400 российских танков Т-90С

Инфорос вчера в 14:48
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Армия и оружие

В Идлибе боевики взорвали мост на пути российско-турецкого патруля

Как сообщает агентство SANA, террористы заминировали и взорвали мост к западу от города Эриха.
RuNews24.ru 02:00
Здоровье

У коронавируса появилась новая симптоматика

У шести пациентов в РФ симптомы проявились на 4-5-ый день после приезда из-за границы.
Независимый публицист 00:17
Общество

Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом.
Lenta.ru 02:38
Политика

Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны

Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Газета.Ru вчера в 15:33
Общество

Киргизия запретила въезд иностранцев

Кыргызстан ввел временный запрет на въезд иностранцев в связи с опасностью проникновения в страну вируса COVID-19.
Фергана 02:06
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

Запуск на Луну первого после 45-летнего перерыва российского космического аппарата запланирован на 1 октября 2021 года.
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Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости вчера в 02:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова трогательно поздравила Давида Манукяна с днем рождения

Ольга Бузова трогательно поздравила Давида Манукяна с днем рождения Напомним, что Ольга Бузова закрутила роман с Давидом Манукяном спустя 2,5 года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Вокруг ТВ вчера в 06:52
Наука

В Иране обнаружен древний петроглиф с изображением богомола

В Иране исследователи из Исламского университета обнаружили древний петроглиф, на котором разглядели изображение богомола.
Российский Вестник вчера в 15:04
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