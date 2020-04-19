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Историк рассказал, как нашли останки Гитлера
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По словам эксперта, параллельно продолжались поиски новых свидетелей и документов, необходимых для опознания и идентификации найденных останков.В источнике
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Историк рассказал, как нашли останки Гитлера

Останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера нашла советская военная контрразведка Смерш в Берлине 5 мая 1945 года, было достоверно установлено, что это именно тело лидера нацистов, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.
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