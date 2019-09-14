Общество

РБКРБКИсторик сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось

Ученые рассказали, как по фамилии узнать о происхождении своего рода

Иными словами, каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю и по ней по крупицам можно проследить историю своего рода.
Российская газетавчера в 22:00

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Ученые рассказали, как по фамилии узнать о происхождении своего рода

Российская газетавчера в 22:00

Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

РИА Новостивчера в 23:53

Россиян поучили узнавать происхождение своего рода по фамилиям

Lenta.ru01:44

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

РБК03:40

Учёный рассказал, как по фамилии узнать о происхождении рода

RT на русском03:44

Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

Комсомольская правда02:14

Историк назвал способ узнать историю рода по фамилии

Известия02:27
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон

Как по фамилии узнать все о своих предках. Видео

Вести.UZ07:42
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
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Происшествия

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Газета.Ru 03:15
Общество

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Cadillac показал обновленный седан CT4

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Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
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