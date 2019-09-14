Общество
РБКИсторик сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось
Иными словами, каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю и по ней по крупицам можно проследить историю своего рода.Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:16, Вашингтон
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Газета Кемерова вчера в 09:14
Политика
Пушков посоветовал премьеру Украины думать не об «ответах России»
Ранее Алексей Гончарук заявил, что лучший способ для Киева ответить Москве - продемонстрировать свою успешность Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского премьера Алексея Гончарука о том, что лучший способ для Киева ответить России - продемонстрировать свою успешность.
Аргументы и Факты 15:26
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 12 сентября в 10:20
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Энергетика
В МЭА прокомментировали атаку на НПЗ Саудовской Аравии
Международное энергетическое агентство (МЭА) прокомментировало атаку йеменских повстанцев-хуситов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
RT на русском 15:05
Шоу-бизнес
Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало
В субботу, 14 сентября, источники информации с ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили о том, что 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало.
MedikForum.ru 09:26
Космос
Высоту орбиты МКС увеличат на километр
Последний раз коррекция орбиты МКС проводилась 15 августа этого года в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12», после чего высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
ТК Звезда вчера в 18:10
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Футбол
Тренер «Локомотива» Семин установил очередное достижение
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин установил очередное достижение.
Газета.Ru 14:49
Гаджеты
«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу
Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
Ридус вчера в 10:11
Политика
Правительство России не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что поручил отменить нормативные документы советских времен.
Комсомольская правда 12 сентября в 19:00
Происшествия
Михаэль Шумахер пришёл в сознание спустя 6 лет после травмы головы
LiveResult.Ru 12 сентября в 05:37
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
Новый Land Rover Defender будет представлен на рынке в двух версиях — 90 и 110.
Ugpressa.ru 11 сентября в 15:31
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
ТАСС 12:50
Культура
Композиции групп Queen и ABBA вошли в «Культурный норматив школьника»
В перечень произведений, рекомендуемых старшеклассникам, в категорию «Зарубежная музыка» попали музыкальные композиции «Богемская рапсодия» («Bohemian rhapsody») группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen».
REGNUM вчера в 13:29
Политика
Трамп отложил введение пошлин против Китая на две недели
Президент США Дональд Трамп сообщил, что введение новых пошлин на китайские товары переносится на две недели.
Коммерсантъ 11 сентября в 19:57
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Футбол
Кокорин может стать игроком «Сочи»
Sport24.ru 11:44
Транспорт
В Москве за пять лет построят почти 50 станций метро
В Москве до 2023 года планируется построить более 100 км линий метрополитена, 41 станцию и пять электродепо, сообщает сайт столичного стройкомплекса.
РБК вчера в 07:41
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по сбору и приготовлению грибов
Вдобавок Роспотребнадзор предостерегает от приобретения сушеных, соленых, маринованных и консервированных грибов у случайных людей.
Москва 24 вчера в 05:50
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 08:37
Политика
МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе
Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и ряд других мер.
РИА Новости 14:55
Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» на своем поле
Московский "Спартак" снова проиграл "Уралу" Дмитрия Парфенова.
Московский Комсомолец 11:32
Культура
Дудь-цивилизация: блогер официально признан человеком года
Пароход Онлайн 12 сентября в 10:47
Религия
РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей
В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.
Газета.Ru 14:41
Фигурное катание
Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
Хорошие новости 14:56
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Лекарство от диабета помогает восстановить мозг после инсульта
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