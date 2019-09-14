Иными словами, каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю и по ней по крупицам можно проследить историю своего рода.

с чего всё началось

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

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