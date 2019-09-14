Общество
РБКИсторик сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось
Иными словами, каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю и по ней по крупицам можно проследить историю своего рода.Российская газетавчера в 22:00
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В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
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РИА Новости 03:25
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Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows
Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux.
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В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна
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«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).
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Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
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Президент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ
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Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером
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