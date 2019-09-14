Общество

РБКРБКИсторик сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось

Ученые рассказали, как по фамилии узнать о происхождении своего рода

Иными словами, каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю и по ней по крупицам можно проследить историю своего рода.
Российская газетавчера в 22:00

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Ученые рассказали, как по фамилии узнать о происхождении своего рода

Российская газетавчера в 22:00

Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

РИА Новостивчера в 23:53

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Lenta.ru01:44

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

РБК03:40

Учёный рассказал, как по фамилии узнать о происхождении рода

RT на русском03:44

Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

Комсомольская правда02:14

Историк назвал способ узнать историю рода по фамилии

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Стала известна сумма, которую получит Ковалёв за бой с Альваресом

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"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
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Силуанов прокомментировал введение новой системы пенсионных накоплений

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