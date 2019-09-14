Общество
РБКИсторик сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось
Иными словами, каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю и по ней по крупицам можно проследить историю своего рода.Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:02, Вашингтон
Общество
Росстат рассказал об увеличении числа россиян старше 100 лет
По статистике ведомства, на 1 января этого года в России проживало 20582 человека, переступивших эту отметку.
РИА Новости 03:25
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Боец украинской «Альфы» погиб в ходе секретной спецоперации
Одесский информационный ресурс "Думская" сообщил, что в ходе секретной спецоперации СБУ на территории области погиб боец СБУ из подразделения "Альфа".
Pravda.Ru 03:48
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Космос
Робот Федор в космос больше не полетит
Робот Федор, недавно побывавший на Международной Космической Станции, больше в космос не полетит.
Русская Планета 11 сентября в 08:12
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
РИА Новости вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
iReactor вчера в 19:24
Футбол
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бомбардир.ру 12 сентября в 13:49
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Суд ЕС по иску Польши 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".
ТАСС 02:19
Происшествия
В реабилитационных центрах Петербурга СК нашел незаконно удерживаемых
В Ленинградской области Следственный комитет возбудил дело о незаконном удержании десятков людей в сети реабилитационных центров, где им навязывали услуги по освобождению от алкогольной и иных зависимостей.
Интерфакс вчера в 15:12
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
Политика
Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 06:55
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости вчера в 11:33
Политика
На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»
Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.
Газета.Ru вчера в 18:39
Здоровье
Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса
Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru 03:54
Общество
Росстандарт выявил недолив на каждой пятой АЗС
На каждой пятой (19%) автозаправке в России не доливают топливо, пишет газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта в 2019 году.
РБК вчера в 00:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала первое фото в свадебном платье
Напомним, что в одном из недавних интервью журналистка призналась, что накануне свадебной церемонии она и Константин Богомолов обвенчаются.
Kleo.ru вчера в 05:59
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника
По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
Gazeta.SPb вчера в 09:44
Шоу-бизнес
34-летняя Кира Найтли тайно родила второго ребенка
СМИ узнали о рождении у Киры Найтли второго ребенка.
Passion.ru вчера в 16:59
Политика
Сноуден рассказал о своей жизни в России
Эдвард Сноуден заявил, что сознательно держит дистанцию по отношению к российскому обществу, но в Москве в целом ведет нормальную жизнь - встречается с друзьями, гуляет с супругой в парке, ездит в метро и берет такси.
ТАСС вчера в 17:45
Гаджеты
Роскачество протестировало новинки смартфонов
Осенью 2019 года эксперты Роскачества пополнили масштабное исследование смартфонов итогами испытаний 23 новинок, в результате чего в рейтинге устройств, сформированном летом этого же года, произошли изменения.
Роскачество вчера в 01:00
Фигурное катание
Медведева упустила победу на турнире в Канаде
Медведева уступила первое место японке Рике Кихире. Результат 19-летней россиянки по итогам короткой и произвольной программ — 217,43 балла.
Lenta.ru 03:41
Единоборства
Стал известен гонорар Ковалева за бой с Альваресом
Стал известен гонорар чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергея Ковалева за бой с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе Саулем Альваресом, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 03:31
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство намерено реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, в частности, соединить водным маршрутом Балтийское и Черное моря.
РИА Новости 03:15
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк сообщил об уходе из ледового шоу из-за её болезни
Фигурист Пётр Чернышёв покидает ледовое шоу "Руслан и Людмила" в связи с ухудшением здоровья своей супруги Анастасии Заворотнюк.
Life.ru вчера в 10:21