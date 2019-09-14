Общество
РБКИсторик сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось
Иными словами, каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю и по ней по крупицам можно проследить историю своего рода.Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
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