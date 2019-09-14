Иными словами, каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю и по ней по крупицам можно проследить историю своего рода.

с чего всё началось

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Политика Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.

Шоу-бизнес Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25 Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок.

Армия и оружие Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Политика В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.

Футбол «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» После перерыва успех "красных" закрепил Мохамед Саллах, установивший окончательный счет в матче – 3:1 в пользу "Ливерпуля".

Политика Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Музыка Лещенко посоветовал вместо The Beatles изучать в школе Пахмутову Народному артисту РСФСР Льву Лещенко не понравились рекомендации Минкульта, касающиеся изучения в школе творчества знаменитых рок-групп The Beatles и Queen.

Происшествия На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.

Фигурное катание Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.

Гаджеты В Россию придет крупный китайский производитель смартфонов Китайская TCL сегодня сообщила о скором выходе на российский рынок смартфонов.

Энергетика «Газпром» снизил поставки газа через Opal «Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.

Игры Ужастик Chernobylite появится в раннем доступе 16 октября Смесь ужастика и симулятора выживания в чернобыльской зоне отчуждения Chernobylite появится в раннем доступе Steam 16 октября, объявили разработчики из студии The Farm 51.

Политика Зеленский наложил вето на новый избирательный кодекс Украины Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на новый избирательный кодекс, который был принят Верховной радой в июле.

Шоу-бизнес Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Политика США призвали Украину к компромиссам по Донбассу Как сообщает ТАСС, выступая в субботу в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» специальный представитель внешнеполитического ведомства США Курт Волкер сделал заявление.

Шоу-бизнес Кира Найтли родила второго ребёнка На фото счастливая Найтли держит в руках соску, а муж звезды везёт коляску. фото: celebrityupdate О том, что актриса беременна во второй раз, стало известно в мае этого года, когда Найтли с округлившимся животом появилась на показе Chanel. фото: Getty Images Напомним, Кира и Джеймс уже воспитывают четырёхлетнюю дочку по имени Эди.

Хоккей «Салават Юлаев» нанес «Амуру» шестое поражение подряд «Салават Юлаев» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.