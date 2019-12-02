Происшествия
КоммерсантъИсторика Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
«Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза»,— заявила представительница ОНК Москвы.
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Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
Общество
Не доживают до пенсионного возраста российские мужчины
Значительная часть россиян не сможет дожить до пенсионного возраста Многие жители России будут умирать, не достигнув пенсионного возраста и, тем более, не смогут дожить до 80 лет (с этого возраста власти обещают платить пожилым людям прибавку к пенсии).
Политика
Россия призвала НАТО пересмотреть отношения
Россия призывает НАТО пересмотреть отношения.
Общество
Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки
Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, связанного с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
Шоу-бизнес
Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну
Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Экономика
Красноярские обманутые дольщики записываются на получение компенсаций
Экономика
На Среднем Урале три молокозавода подняли цены на продукцию
В Свердловской области сразу три молокозавода повысили цены на свою продукцию.
Футбол
Болельщики «Мальме» обвинили Ибрагимовича в предательстве
Второе лицо официального клуба болельщиков шведского "Мальме" Каве Хоссейнпур объяснил поведение фанатов команды, которые сначала надели на голову статуи воспитанника клуба Златана Ибрагимовича мешок на голову и сиденье от унитаза на руку, затем написали на доме форварда в городе "Иуда", после чего еще и подожгли статую.
Политика
В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Хоккей
«Ак Барс» официально объявил об уходе Эмиля Гарипова
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля.
Технологии
Создан новый вирус для хищения денег у банков России
Российские банки сообщили о случаях мошенничества при помощи нового вируса, который пользуется уязвимостью в приложениях операционной системы Android.
Шоу-бизнес
Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши
В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Происшествия
В Саратовской области дети нашли тело младенца, вмерзшее в лед на реке
В городе Красный Кут местные жители нашли в замерзшей реке тело новорожденной девочки, сообщили в пресс-службе СК РФ по Саратовской области.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Армия и оружие
В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет
За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, россиянин Квят стал девятым
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
Политика
Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО
Американский лидер Дональд Трамп разозлился словами французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.
Хоккей
Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Экономика
Роспотребнадзор подхватил гепатит С
В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Политика
США ратифицировали протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО
«Рад объявить, что Соединенные Штаты депонировали свою ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО», — написал Помпео.