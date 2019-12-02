«Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза»,— заявила представительница ОНК Москвы.

Происшествия В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.

Общество Не доживают до пенсионного возраста российские мужчины Значительная часть россиян не сможет дожить до пенсионного возраста Многие жители России будут умирать, не достигнув пенсионного возраста и, тем более, не смогут дожить до 80 лет (с этого возраста власти обещают платить пожилым людям прибавку к пенсии).

Шоу-бизнес Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.

Футбол Болельщики «Мальме» обвинили Ибрагимовича в предательстве Второе лицо официального клуба болельщиков шведского "Мальме" Каве Хоссейнпур объяснил поведение фанатов команды, которые сначала надели на голову статуи воспитанника клуба Златана Ибрагимовича мешок на голову и сиденье от унитаза на руку, затем написали на доме форварда в городе "Иуда", после чего еще и подожгли статую.

Политика В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.

Шоу-бизнес Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.

Политика Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Армия и оружие В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.

Общество Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.