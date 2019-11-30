Происшествия

RT на русскомRT на русскомИсторика Соколова перевезли в Москву для экспертизы

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.
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Обвиняемого в убийстве студентки преподавателя перевезли в Москву

РИАМО12:00

Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

RT на русском09:12

Экс-доцента СПбГУ Соколова доставили в Москву для психиатрической экспертизы

Интерфакс09:27

Соколова увезли на экспертизу в Москву, чтобы избежать утечек

Мойка7811:52

Историка Соколова перевезли в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу

Москва 2409:04

Историка Соколова перевезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

ТАСС09:02

Историка Соколова перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

78.ru09:51
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Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

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РБК 17:40
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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости 17:30
Общество

В 2018 году в России ВИЧ диагностировали у почти 86 тысяч человек

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Аргументы и Факты 21:48
Происшествия

В США при крушении самолета погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
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Газета.Ru 15:39
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Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
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Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
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На Северном полюсе Земли нашли загадочный феномен

Агентство планирует послать к Северному полюсу три миссии, одна из которых — Cusp Region Experiment-2 — займется исследованием атмосферной аномалии.
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Происшествия

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
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Под влиянием украинских националистов во Львове был отменен концерт популярной группы "Время и Стекло".
Газета.Ru вчера в 14:28
Шоу-бизнес

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Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:10
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

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Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Дождь 28 ноября в 09:48
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

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Общество

Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря

Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
REGNUM 18:17
Футбол

«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

Футболисты грозненского «Ахмата» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:59
Общество

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
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Армия и оружие

Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
REGNUM вчера в 03:44
Культура

Элтон Джон появился на театральной сцене в балетной пачке

Известия 22:00
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
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В Алтайском крае начинается реализация проекта «Будущие кадры современного здравоохранения»

В Алтайском крае начинается реализация проекта «Будущие современные кадры здравоохранения» С декабря начнется реализация проекта, в рамках которого выпускникам школ 20 территорий нашего региона преподаватели института довузовской подготовки Алтайского государственного медицинского университета помогут подготовиться к ЕГЭ по химии и биологии.
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Взрыв в жилом доме в Ярославле: эвакуированы 314 человек

Вечером 30 ноября в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа. Пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами второй степени.
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Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

У подавляющего большинства пациентов с раком поджелудочной железы имеется так называемая адено- или протоковая карцинома (опухоль железообразующей ткани).
MedikForum.ru 27 ноября в 18:00
Спорт

Россия поборется с Японией в матче за бронзу ЧМ по пляжному футболу

Сборная России сыграет с командой Японии в матче за бронзовые медали чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.
РИА Новости 17:27
Технологии

Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям

Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
3DNews 15:04
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