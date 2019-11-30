Происшествия
RT на русскомИсторика Соколова перевезли в Москву для экспертизы
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.
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Российский закон об иноагентах встревожил Госдеп США
Одобренный Совфедом закон позволяет признавать иноагентами физических лиц, финансируемых из-за границы и тех, кто сотрудничает со СМИ — иностранными агентами.
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В США робот-лаборант смог провести более 100 тысяч опытов за год.
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Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк уехал из России
Ранее фигурист все свое время проводил у постели больной супруги. Напомним, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга.
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В Дагестане задержали участников банды «Шараповские»
Футбол
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС.
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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»
В составе победителей хет-трик оформил Александр Овечкин, также отличились Ти Джей Оши и Том Уилсон.
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует исключить красную икру из своего рациона. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях
Ведущий не выдержал и выгнал украинского эксперта. Куликов сообщил, что подобных высказываний не будет в эфире.
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Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям
Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
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«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Финансы
На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум
Предыдущий минимум был установлен 25 ноября, когда официальный курс гривны к доллару составил 24,05 грн/доллар.
Экономика
Минэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам года будет максимальной с 2007 года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
Происшествия
СК проверит сообщения СМИ о наркотиках в крови ребенка из Подмосковья
«Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, размещенной в сети интернет, об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотического вещества», — отмечается в сообщении.
Общество
Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Политика
Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»
Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
Политика
Первый президент Украины дал Зеленскому перед встречей с Путиным совет
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой
Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Авто
Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
Шоу-бизнес
Киркоров показал личный вагон, в котором гастролирует по стране
Певец Филипп Киркоров показал комфортабельный вагон, в котором ездит на гастроли по стране.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Политика
В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
Происшествия
После гибели пяти человек в ДТП в Красноярском крае возбудили дело
После ДТП в Уярском районе Красноярского края, в котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело.
Происшествия
Арестован экс-мэр Кирова Владимир Быков
Экс-чиновник отправлен под домашний арест. Ему вменяю получение взятки в размере 7,8 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено накануне.