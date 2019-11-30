Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.

Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

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