Происшествия

RT на русскомRT на русскомИсторика Соколова перевезли в Москву для экспертизы

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.
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Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

RT на русском09:12

Соколова увезли на экспертизу в Москву, чтобы избежать утечек

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Экс-доцента СПбГУ Соколова доставили в Москву для психиатрической экспертизы

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Обвиняемого в убийстве студентки преподавателя перевезли в Москву

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Историка Соколова перевезли в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу

Москва 2409:04

Историка Соколова перевезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

ТАСС09:02

Историка Соколова перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

78.ru09:51
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