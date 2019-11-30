Происшествия
РИА НовостиИсторика Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Армия и оружие
Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ
Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
Происшествия
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения
Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Германский врач-онколог выделил и назвал самые первые признаки развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Происшествия
При ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В результате ДТП с участием легковушки «Лады Калины» и грузовика MAN на 935 километре трассы Р-255 «Сибирь» погибли пять человек, среди которых трое детей.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Футбол
Сборная России проведет товарищеский матч с Польшей
По информации генерального секретаря Польского футбольного союза Мацея Савицки, сборная России проведет товарищеский матч против команды Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.Матч пройдет 2 июня.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон может быть снова в интересном положении
Королевская семья пока не отвечает на вопросы почитателей об интересном положении супруги принца Уильяма.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Происшествия
В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
Происшествия
Российские туристы двое суток не могут вылететь из Китая в Казань
Туристы из России вторые сутки ожидают вылета из аэропорта китайского города Санья на острове Хайнань в Казань, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Здоровье
В США сокращается ожидаемая продолжительность жизни
По состоянию на 2016 год продолжительность жизни американцев составляла 78,9 лет. Уже спустя год этот показатель равнялся 78,6 лет.
Кино
Что не так с «Аббатством Даунтон»: не тот темпоритм, не то королевское семейство, не тот дубляж
Политика
Украинскую шпионку задержали в Севастополе
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в государственной измене. Было возбуждено уголовное дело.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Политика
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
Гаджеты
Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов
В обозримом будущем 5G-смартфоны Honor появятся в ценовых диапазонах до 285, до 215 и даже до 140 долларов.
Гаджеты
AMD претендует на доминирование в сфере многоядерных процессоров
В октябре компания AMD представила 64-ядерного монстра Epyc 7H12, который должен потеснить процессоры Intel Xeon на серверном рынке.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Космос
За три года систему ГЛОНАСС планируется пополнить 15 новыми спутниками
В 2020–2022 гг. на орбиту планируется вывести полтора десятка спутников «Глонасс».