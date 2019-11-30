Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИсторика Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Читать в источнике
Комментировать120

Подробнее о событии

Обвиняемого в убийстве студентки преподавателя перевезли в Москву

РИАМО12:00

Историка Соколова перевезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

ТАСС09:02

Соколова увезли на экспертизу в Москву, чтобы избежать утечек

Мойка7811:52

Историка Соколова привезли в Москву для психолого-психиатрической экспертизы

Вечерняя Москва09:29

Экс-доцента СПбГУ Соколова доставили в Москву для психиатрической экспертизы

Интерфакс09:27

Историка Соколова перевезли в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу

Москва 2409:04

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

РИА Новости10:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK 13:30
Армия и оружие

Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
News.ru 28 ноября в 10:10
Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Интерфакс 15:20
Шоу-бизнес

Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения

Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения.
Woman.ru вчера в 01:05
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Германский врач-онколог выделил и назвал самые первые признаки развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Ugpressa.ru 27 ноября в 09:09
Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 15:56
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
РБК 14:29
Армия и оружие

Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

RT на русском 06:33
Происшествия

При ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате ДТП с участием легковушки «Лады Калины» и грузовика MAN на 935 километре трассы Р-255 «Сибирь» погибли пять человек, среди которых трое детей.
Политическая Экспертиза 01:24
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
РИА Новости вчера в 05:18
Футбол

Сборная России проведет товарищеский матч с Польшей

По информации генерального секретаря Польского футбольного союза Мацея Савицки, сборная России проведет товарищеский матч против команды Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.Матч пройдет 2 июня.
Soccer.ru 15:22
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон может быть снова в интересном положении

Королевская семья пока не отвечает на вопросы почитателей об интересном положении супруги принца Уильяма.
Bimru.ru 27 ноября в 00:55
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
Общество

Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину

Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Газета.Ru 09:12
Музыка

Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости 06:46
Происшествия

В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту

Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
ТАСС вчера в 12:21
Происшествия

Храм Преображения Господня загорелся в Балашихе

Известия 16:08
Происшествия

Российские туристы двое суток не могут вылететь из Китая в Казань

Туристы из России вторые сутки ожидают вылета из аэропорта китайского города Санья на острове Хайнань в Казань, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Газета.Ru 15:11
Здоровье

В США сокращается ожидаемая продолжительность жизни

По состоянию на 2016 год продолжительность жизни американцев составляла 78,9 лет. Уже спустя год этот показатель равнялся 78,6 лет.
RuNews24.ru вчера в 11:00
Кино

Что не так с «Аббатством Даунтон»: не тот темпоритм, не то королевское семейство, не тот дубляж

Tvkinoradio.ru вчера в 08:00
Политика

Украинскую шпионку задержали в Севастополе

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в государственной измене. Было возбуждено уголовное дело.
Телеканал 360° вчера в 02:54
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Политика

Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
РИА Новости 14:31
Гаджеты

Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов

В обозримом будущем 5G-смартфоны Honor появятся в ценовых диапазонах до 285, до 215 и даже до 140 долларов.
iXBT.com вчера в 04:28
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК 10:02
Наука

Ученые узнали о смертельной опасности жирной пищи для мужчин

РЕН ТВ 16:48
Гаджеты

AMD претендует на доминирование в сфере многоядерных процессоров

В октябре компания AMD представила 64-ядерного монстра Epyc 7H12, который должен потеснить процессоры Intel Xeon на серверном рынке.
Computerworld Россия 28 ноября в 01:57
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Космос

За три года систему ГЛОНАСС планируется пополнить 15 новыми спутниками

В 2020–2022 гг. на орбиту планируется вывести полтора десятка спутников «Глонасс».
3DNews 27 ноября в 02:15
Главное