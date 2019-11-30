Происшествия

ИзвестияИзвестияИсторика Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил адвокат историка Александр Почуев в субботу, 30 ноября.
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Обвиняемого в убийстве студентки преподавателя перевезли в Москву

РИАМО30 ноября в 12:00

Соколова увезли на экспертизу в Москву, чтобы избежать утечек

Мойка7830 ноября в 11:52

Историка Соколова перевезли в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу

Москва 2430 ноября в 09:04

Экс-доцента СПбГУ Соколова доставили в Москву для психиатрической экспертизы

Интерфакс30 ноября в 09:27

Историка Соколова перевезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

ТАСС30 ноября в 09:02

Историка Соколова перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

78.ru30 ноября в 09:51

«Я тебя убью, сука». Выпускница СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее во время отношений

Snob.ru29 ноября в 19:01
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Культура

Гузель Яхина призналась, что ее задевает критика романа «Зулейха открывает глаза»

ТАСС 00:19
Общество

Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Коммерсантъ вчера в 17:35
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Политика

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в Братиславе

«4 декабря в Братиславе на полях 26-го саммита глав МИД стран-участниц ОБСЕ при участии и посредничестве сопредседателей Минской группы планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова», — отметила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Известия 02:36
Общество

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Известия вчера в 18:41
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Происшествия

Трое подростков утонули в Брянской области

Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
REGNUM 01:15
Кино

Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
РИА Новости 01:59
Биатлон

Мартен Фуркад и Йоханнес Бё выступили в защиту российского биатлона

В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Мартен выступил в защиту чистых российских спортсменов, которые могут лишиться возможности выходить на старт из-за ошибок других людей.
Чемпионат 02:00
Футбол

Дзюба заявил о лающих и хрюкающих на матче «Зенита» со «Спартаком»

Форвард сборной России и «Зенита» Антем Дзюба прокомментировал победу петербургского клуба над «Спартаком», заявив, что «пока одни лают и хрюкают, другие побеждают», пишет Sport24.
РБК 00:16
Транспорт

На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

РБК 01:16
Экономика

Зарубежным компаниям оказалось нелегко заплатить «налог на Google»

Отмечается, что «налог на Google» является единственным в России, который зарубежные компании должны платить напрямую.
REGNUM 02:24
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
OAnews вчера в 12:38
Гаджеты

Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD

Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD, поэтому может потерять часть рынка.
Актуальные Новости вчера в 10:21
Политика

Украина претендует на «пару областей России»

По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Российская газета 01:20
Происшествия

Мама из Братска записала видео с ищущим диагноз в Сети врачом скорой

News.ru вчера в 10:58
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Политика

Транзит газа не станет темой переговоров в нормандском формате

В середине ноября стало известно, что 9 декабря в Париже пройдет встреча в нормандском формате.
РЕН ТВ вчера в 16:44
Политика

Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая

Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
Газета.Ru 01:50
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском 30 ноября в 18:30
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет.
Известия вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости вчера в 05:56
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
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