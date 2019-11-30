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ИзвестияИсторика Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил адвокат историка Александр Почуев в субботу, 30 ноября.
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Историка Соколова перевезли в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу
Москва 2430 ноября в 09:04
Экс-доцента СПбГУ Соколова доставили в Москву для психиатрической экспертизы
Интерфакс30 ноября в 09:27
Историка Соколова перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы
78.ru30 ноября в 09:51
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