Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил адвокат историка Александр Почуев в субботу, 30 ноября.

Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы

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