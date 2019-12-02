Происшествия

ИзвестияИзвестияИсторика Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка». Об этом 1 декабря сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
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Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»

Коммерсантъ23:23

Обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова поместили в психиатрическую больницу СИЗО «Бутырка»

Эхо Москвы22:45

«Я тебя убью, сука». Выпускница СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее во время отношений

Snob.ru29 ноября в 19:01

Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу

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Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Известия15:22

Обвиняемого в убийстве Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

РБК20:22
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