Происшествия
ИзвестияИсторика Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка». Об этом 1 декабря сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
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Происшествия
Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Здоровье
Врачи рассказали, на какие болезни может указывать кровь из носа
В некоторых случаях кровь из носа может сигналить о развитии серьезных болезней, которые представляют опасность для здоровья.
Происшествия
Глава Забайкалья выступил с обращением после ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона, в котором призвал поддержать жертв ДТП с рейсовым автобусом, слетевшим с моста в Сретенском районе.
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Общество
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Можно не сомневаться: повышение пенсионного возраста значительно сократит число тех, кто дотянет до 80-ти.
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Политика
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Общество
Клиенты узнали о долгом пути официантки на работу и подарили ей машину
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Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Армия и оружие
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Футбол
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В социальной сети Twitter действие Сын Гю назвали "худшей ошибкой в истории лиги".
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
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Происшествия
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Экономика
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В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
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Франц Тост: Квят провёл самую сильную гонку в сезоне
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Политика
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Политика
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Наука
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Шоу-бизнес
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, 10 человек ранены
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Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»
В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".