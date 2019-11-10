Происшествия
ИнтерфаксИсторика Соколова после допроса оставили в СИЗО
Следователи в Петербурге завершили допрос доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
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с чего всё началось
Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, что его подзащитный дает признательные показания.РЕН ТВ07:07
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В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
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Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
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Политика
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Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
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Во Владивостоке огласят приговор по делу экс-ректора ДВФУ Иванца
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке в понедельник огласит судебное постановление по уголовному делу в отношении экс-ректора ДВФУ Сергея Иванца.
Политика
В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».
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Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. В результате происшествия пострадал один человек.