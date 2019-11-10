Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксИсторика Соколова после допроса оставили в СИЗО

Следователи в Петербурге завершили допрос доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
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с чего всё началось

Адвокат рассказал подробности допроса преподавателя СПбГУ

Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, что его подзащитный дает признательные показания.
РЕН ТВ07:07

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Историка Соколова после допроса оставили в СИЗО

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Доцент Соколов признал вину и едет в изолятор

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Историк СПбГУ Соколов официально признался в убийстве аспирантки

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78.ru10:12

Адвокат рассказал подробности допроса преподавателя СПбГУ

РЕН ТВ07:07
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Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
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Происшествия

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
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Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети

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Во Владивостоке огласят приговор по делу экс-ректора ДВФУ Иванца

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