Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, что его подзащитный дает признательные показания.

с чего всё началось

Следователи в Петербурге завершили допрос доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.

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