Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИсторика Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий. На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.
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«У большинства вызывает агрессию». Адвокат Соколова объяснил, почему доцента привезли на Мойку в бронежилете и каске

Фонтанка.Ру07:03

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости06:25

В бронежилете и каске: Историка Соколова привезли в квартиру на Мойку, чтобы он показал, как расчленял студентку Ещенко

КП - Санкт-Петербург06:22

Историка Олега Соколова привезли на место преступления в бронежилете

Петербургский дневник06:26

Водители встали на Мойке из-за следственного эксперимента с Соколовым

Мойка7806:50

Доцент-реконструктор Соколов показал следователям, как избавлялся от трупа аспирантки

78.ru06:30

Видео: Соколова привезли в квартиру на Мойке в каске и бронежилете

РЕН ТВ05:27
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Шоу-бизнес

В Москве пропала актриса Мария Стерникова

Евразия Daily 07:06
Политика

Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17

Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Ореанда-Новости вчера в 11:05
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Общество

Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН

Позднее согласительная комиссия отделения медицинских наук и комиссии по борьбе с лженаукой решила, что замечания «в принципе не препятствуют избранию» на выборах в РАН.
РБК 03:54
Политика

Участнице конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не выдали визу в США

REGNUM 04:24
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Наука

В Ираке нашли следы катастрофы, уничтожившей первую сверхдержаву мира

Российская газета вчера в 07:55
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru 06:25
Общество

Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
РИА Новости 04:22
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Политика

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

RT на русском 00:33
Культура

Михаил Галустян вслед за Реввой выпустил первый музыкальный клип

Российский комик Михаил Галустян последовал примеру своего коллеги по цеху Александра Реввы, который успешно развивает свою певческую карьеру, и выпустил сольный клип на композицию "Хочу тибя любицца".
Народные новости 05:22
Общество

Общее собрание РАН осудило обыски в ФИАН

Общее собрание Российской академии (РАН) высказалось в поддержку Института физики РАН, где в конце октября прошли обыски по подозрению руководства в экспорте запрещенной продукции.
ТАСС Наука 05:40
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Хоккей

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин установил личный рекорд в НХЛ

Форвард гостей Артемий Панарин записал на свой счет два балла, отдав две голевые передачи, говорится в сообщении на сайте НХЛ.
МИР 24 04:06
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Происшествия

Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области уволился

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов уволился с поста в связи со скандалом вокруг оскорблений сотрудников полиции, сообщает "МК Псков".
Московский Комсомолец вчера в 13:52
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна вчера в 16:27
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе

BFM.ru вчера в 11:53
Футбол

Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России

Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Вести.Ru 07:02
Происшествия

СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику

Следственный комитет подтвердил, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.
RT на русском 06:37
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Экономика

ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.
ТАСС 12 ноября в 11:19
Экономика

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
RT на русском 04:10
Политика

Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Газета.Ru вчера в 10:04
Футбол

Головин не сыграет со сборной Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Газета.Ru 06:28
Происшествия

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
РИА Новости 05:37
Гаджеты

Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8

Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
UfaTime.ru вчера в 10:49
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани

Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
РИА Новости 04:49
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