Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИсторика Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
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Обвиняемого в убийстве студентки преподавателя перевезли в Москву

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