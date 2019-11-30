Происшествия
РИА НовостиИсторика Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
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В продаже появилась Lada Vesta с автоматической коробкой передач
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Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны.
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
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Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Экономика
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Каким именно поставщикам могут быть выплачены эти деньги, в документе не указывается.
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Начато производство новой Skoda Octavia
В Чехии начато серийное производство лифтбеков и универсалов Skoda Octavia нового, 4-го по счёту, поколения.
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В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Экономика
Премьер Украины отчитался о продаже трех крупных государственных объектов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о продаже трех государственных объектов за 108,5 млн грн ($4 млн 530 тысяч).
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Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
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Комментарии читателей «Делфи»: Литва должна отказаться от айфонов (Delfi.lt)
Комментарии читателей Читатель Надо радоваться, что Куршская коса и Клайпеда отображаются как Литва.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»
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В «Витессе» прокомментировали отставку Слуцкого
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В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице
На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
Политика
В Севастополе задержали россиянку, работавшую на украинскую разведку
В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянку по подозрению в государственной измене.
Шоу-бизнес
Семенович призналась, что делала операцию на груди
Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад действительно перенесла операцию на груди.
Происшествия
ИГ заявило о причастности к теракту в Лондоне
Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность в связи с произошедшим инцидентом возле Лондонского моста.
Происшествия
В Коми потушили пожар в шахте «Яреганефть»
В Коми ликвидировано возгорание в шахте «Яреганефть», в результате которого два человека погибли и двое пострадали.
Происшествия
В Брянске трансгендера осудили на 3 года за порнографию в соцсети
В Брянске Советский районный суд за распространение порнографии вынес приговор врачу, который пытается стать женщиной, для чего «сменил пол».
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Здоровье
В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Авто
Для инспекторов ГИБДД введут новый запрет
Согласно новому запрету, сотрудники ГИБДД лишаются права снимать регистрационные знаки, но, при этом, они также смогут ввести запрет на дальнейшую эксплуатацию транспортного средства, до тех пор, пока не будут устранены нарушения.
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix
Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Экономика
Банк России дал новый прогноз по росту ВВП на 2019 год
Специалисты Банка России улучшили свой предыдущий ежемесячный прогноз роста экономики России на 2019 год.