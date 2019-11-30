Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИсторика Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
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Обвиняемого в убийстве студентки преподавателя перевезли в Москву

РИАМО12:00

Историка Соколова привезли в Москву для психолого-психиатрической экспертизы

Вечерняя Москва09:29

Соколова увезли на экспертизу в Москву, чтобы избежать утечек

Мойка7811:52

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

РИА Новости10:12

Экс-доцента СПбГУ Соколова доставили в Москву для психиатрической экспертизы

Интерфакс09:27

Историка Соколова перевезли в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу

Москва 2409:04

Историка Соколова перевезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

ТАСС09:02
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