Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИсторика Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
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Обвиняемого в убийстве студентки преподавателя перевезли в Москву

РИАМО12:00

Историка Соколова перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

78.ru09:51

Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

RT на русском09:12

Историка Соколова перевезли в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу

Москва 2409:04

Историка Соколова перевезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

ТАСС09:02

Соколова увезли на экспертизу в Москву, чтобы избежать утечек

Мойка7811:52

Историка-убийцу доставили на психологическую экспертизу

Красная весна09:28
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Вся Голландия была в оранжевом, все танцевали. Они думали, что игра с Россией — это ерунда.
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Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

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Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
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Многие народные средства лечения гриппа и простуды малоэффективны и даже могут навредить. Об этом «Вечерней Москве» рассказали врачи.
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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с забоелванием в России.
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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
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Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

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В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
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В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
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Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
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Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
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В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
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На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум

Предыдущий минимум был установлен 25 ноября, когда официальный курс гривны к доллару составил 24,05 грн/доллар.
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