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ИзвестияИсторика Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил адвокат историка Александр Почуев в субботу, 30 ноября.
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Историка Соколова перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы
78.ru30 ноября в 09:51
Историка Соколова перевезли в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу
Москва 2430 ноября в 09:04
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