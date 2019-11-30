Происшествия

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Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил адвокат историка Александр Почуев в субботу, 30 ноября.
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Обвиняемого в убийстве студентки преподавателя перевезли в Москву

РИАМО30 ноября в 12:00

«Я тебя убью, сука». Выпускница СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее во время отношений

Snob.ru29 ноября в 19:01
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