Происшествия
РИА НовостиИсторика Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
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Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова на свадьбе поймала букет невесты
Дочь отечественного исполнителя Дмитрия Маликова поймала букет невесты на свадьбе.
Футбол
Евсеев заставил сдать нормативы пресс-атташе «Уфы»
Автоспорт
Toro Rosso оштрафована на 5000 евро
Команда Toro Rosso признана виновной в небезопасном выпуске машины на трассу и заплатит штраф в размере 5000 евро.
Футбол
«Ахмат» — «Рубин»: Зуев, Зурико и Марков выйдут с первых минут
В обороне пару с Филиппом Уремовичем составит Константин Плиев, Егор Сорокин остался в запасе. На острие атаки выйдет Евгений Марков.
Футбол
Оскорблявший Дзюбу фанат объяснился
Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич заявила, что не может ответить взаимностью миллионам российских мужчин, которые ею восхищаются.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, сообщает ТАСС.
Футбол
«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
Кино
В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»
Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Политика
CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования
Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.
Здоровье
Трех иностранных пациентов прооперируют в РФ после истории девочки с «маской Бэтмена»
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Происшествия
Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу
На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Девятилетнюю школьницу, найденную в выгребной яме общественного туалета на хуторе Родниковском (Новокубанский район Краснодарского края), выбросил туда пьяный сосед.
Футбол
Ростов — Урал 0:0
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче 18-го тура российской Премьер-лиги.
Футбол
Владелец «Арсенала» Кронке прокомментировал увольнение Эмери
Владелец «Арсенала» Стэн Кронке прокомментировал увольнение главного тренера команды Унаи Эмери.
Политика